Singles met dit beroep zijn het populairst op datingsites

Je kan natuurlijk niet kiezen op wie je verliefd wordt, maar de Belgische single heeft wel degelijk een sterke voorkeur. Dat blijkt uit een interne analyse van datingservice Meetic.be bij 17.000 Belgische singles actief op het platform. Er kwamen enkele opvallende kenmerken naar boven wanneer het gaat over de ideale partner. Mannen die aan de slag zijn als advocaat zijn bijvoorbeeld heel gegeerd.

Belgische singles knappen af op vrouwen die te kieskeurig zijn in wat ze al dan niet eten. Een hondenliefhebster doet het erg goed en het plaatje is bijna compleet als ze ook nog eens sportief is aangelegd. Vooral als ze zwemmen als haar favoriete sport verkiest. Verder vinden Belgische singles het ook een plus als ze attent en grappig is. Nog belangrijk: een jaarlijks inkomen van minimaal 20.000 euro. Wat de uiterlijke kenmerken betreft, is de Belgische single vooral op zoek naar iemand met blond haar en blauwe, sprekende ogen. Een mooie glimlach is ook mooi meegenomen.

Attent en reislustig

Mannen moeten dan weer de volgende criteria kunnen afvinken: de ideale man eet over het algemeen graag gezond, gaat regelmatig hiken, is erg attent en houdt van reizen en sightseeing. Opvallend: we daten het liefst een man die advocaat is. Qua jaarlijks inkomen verwachten we ook iets meer dan bij vrouwen, namelijk minimaal 35.000 euro. Qua uiterlijk zijn we dan weer heel klassiek: donkerbruin haar, groene of blauwe ogen en natuurlijk die oogverblindende glimlach.