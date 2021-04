BIZAR. Deze veters ruiken naar… spek

Misschien herinner je ze nog wel: de schoenen uit je kindertijd die naar (erg chemische) snoepjes roken. Slechts één van de vele bijzonderheden die de jaren 2000 met zich meebrachten. Alhoewel zij die gezegend zijn met een paar stinkvoeten wellicht dankbaar waren voor de geurcamouflage.

Waarschijnlijk kan je nog steeds een dergelijk paar schoenen bemachtigen in de winkelrekken, maar 2021 komt met een misschien nog origineler voorstel op de proppen. Je kan sinds kort namelijk een paar veters kopen die niet ruiken naar snoepjes, maar naar spek.

Wedstrijd

Wellicht is dit geen goede zet als je een hond in huis hebt – we garanderen niet dat je viervoeter je schoenen met rust laat. Beschik je daarentegen over een diervrije woonst en houd je van een sneetje spek op tijd en stond, dan rep je je maar beter online. Het Amerikaanse vleesbedrijf Oscar Mayer heeft namelijk veters ontworpen die ruiken naar spek zodat je altijd kan genieten van die overheerlijke – zij het ietwat doordringende – geur. Je kan ze jammer genoeg niet meteen kopen, maar moet daarentegen meedoen aan de wedstrijd om een paar te bemachtigen. De spelregels vind je in onderstaande Twitterpost. Wij krijgen alvast zin in een hartig ontbijt.