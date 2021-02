BIZAR. Britse man doet zeer onsmakelijke ontdekking in maaltijdbox

Wie maaltijdboxen koopt, kan altijd wel eens voor een minder aangename verrassing komen te staan wanneer de doos geopend wordt: er ontbreekt een ingrediënt, alles is wat door elkaar geklutst, een verpakking is gescheurd… Maar wat de Brit Oliver McManus aantrof, tart alle verbeelding.

Oliver McManus trof in zijn doos de nodige ingrediënten aan voor zijn maaltijd, maar kreeg nog een extraatje: “Iemand zijn gebottelde urine” in een colafles. De Brit nagelde het bedrijf op Twitter aan de schandpaal: “Hey, ik zal het simpel houden: waarom heb ik iemand zijn pis ontvangen in een fles als deel van mijn bestelling?”

Excuses

Hello Fresh liet in een reactie weten dat ze het voorval onderzoekt en dat excuses werden aangeboden aan McManus.

Tegen Metro UK meldde de Brit wel dat hij hoopt dat niemand ontslagen wordt door het voorval. “Het is jammer dat het gebeurd is, maar het is wat het is. Het eten was trouwens wel heel lekker.”