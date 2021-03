NASA onthult hoe lang we nog veilig zijn voor gigantische asteroïde

Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is onze planeet nog geruime tijd veilig voor een inslag van asteroïde – beter: planetoïde – Apophis. Dat kolossale ruimteobject werd lang gezien als een grote bedreiging voor de aarde. Nu wetenschappers de baan van Apophis nauwkeurig hebben kunnen bestuderen, lijken de meesten onder ons nog tot het einde van hun leven gevrijwaard van een ramp.

Sind zijn ontdekking in 2004 baart asteroïde Apophis de NASA zorgen. Het gevaarte van zo’n 340 meter lang zou in 2029 én in 2036 rakelings langs de aarde scheren, voorspelde de ruimteorganisatie eerder. Na verder onderzoek bleek daar echter weinig van aan, al stond een botsing in 2068 mogelijk nog wél op de agenda. Dankzij nieuwe observaties hoeven we niet langer te vrezen.

Afgelopen weekend maakte NASA namelijk duidelijk dat we ons nog minstens een eeuw geen zorgen hoeven te maken over een inslag van Apophis. Dat stellen de astronomen op basis van enkele recente telescoop- en radarobservaties. “Een impact in 2068 behoort niet meer tot de mogelijkheden. Onze berekeningen tonen bovendien geen impactrisico voor ten minste de komende 100 jaar”, luidt de persverklaring van NASA.

Afspraak in 2029

Door de nieuwe ontdekking is Apophis officieel geschrapt van NASA’s ‘risicolijst’ betreffende asteroïden. “Toen ik na mijn studie met asteroïden begon te werken, was Apophis het uithangbord voor gevaarlijke asteroïden,” zegt NASA-wetenschapper Davide Farnocchia. “Het geeft een zeker gevoel van voldoening om het van de risicolijst te zien verwijderen.”

Apophis mag binnen 8 jaar – op 13 april 2029 – dan wel op veilige afstand langs de aarde zweven, die afstand is toch klein genoeg om de kolos eens van naderbij te bekijken. Op 32.000 kilometer zal de asteroïde dichter bij de aarde komen dan satellieten. Tijdens die korte nadering zal Apophis van op de aarde zichtbaar zijn zonder de hulp van een telescoop of verrekijker, al moet je je wel op het oostelijk halfrond bevinden.