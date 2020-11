Record: dit is hoe nipt asteroïde ter grootte van pick uptruck ONGEMERKT de aarde voorbij zoefde

Een asteroïde ter grootte van een stevige pick uptruck is afgelopen week – op vrijdag de dertiende – rakelings langs de aarde gezoefd. Dat heeft NASA aangekondigd. Het ruimte-object werd pas ontdekt toen het al op 386 kilometer van het aardoppervlak was gepasseerd. Nog nooit scheerde een asteroïde zo dicht langs onze planeet.

Een asteroïde (ook wel planetoïde genoemd) is niet iets waar we licht moeten overgaan en misschien wel de grootste bedreiging voor onze planeet, zei NASA-bestuurder Jim Bridenstine vorig jaar. Het Amerikaans ruimtevaartagentschap zet dan ook stevig in op technologie om de aarde te verdedigen tegen een asteroïde-inslag. Maar soms ontsnapt er toch eentje aan de aandacht.

Afgelopen vrijdagnacht – jawel, vrijdag de dertiende – zoefde een asteroïde van zo’n 5 tot 10 meter groot rakelings langs de aarde. Die stevige pick uptruck werd pas in de ochtend van zaterdag veertien november in de ruimte gespot door het Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) in Hawaï, zo’n slordige vijftien uur na de bijna-botsing. De afstand waarop het ruimte-object onze planeet passeerde was nog nooit zo gering: volgens het Center for Near Earth Studies (CNEOS) bedroeg die zo’n 386 kilometer.

Gevaarlijk?

De asteroïde van vrijdag de dertiende, die de charmante naam ‘2020 VT4’ werd gegeven, is niet de eerste die dit jaar ongezien zo dicht bij de aarde komt. In augustus van dit jaar passeerde er al een asteroïde van ongeveer iets kleinere afmetingen, ‘2020 QG’, op 3.219 kilometer van het aardoppervlak. Ook toen was die kleine afstand een record.

Newly-discovered asteroid A10sHcN approached Earth yesterday, passing only a few hundred miles above the South Pacific Ocean. This encounter shortened its orbit, ensuring that this Earth-crosser will make more frequent close approaches.https://t.co/TmkzojIzPf pic.twitter.com/XrnKiiGTyJ — Tony Dunn (@tony873004) November 14, 2020

Volgens website Universe Today is het niet ongewoon dat een snel bewegende asteroïde onopgemerkt blijft, zeker als het de aarde nadert in een blinde hoek. Maar is dat dan gevaarlijk? Nee, zegt NASA. Een asteroïde van 5 tot 10 meter groot is behoorlijk klein en zou bij impact-koers op aarde gewoon in een vuurbal veranderen wanneer het door onze atmosfeer gaat. Een asteroïde is pas “mogelijk gevaarlijk” vanaf 140 meter omvang.

Mensheid bedreigd

Zo’n vuurbal ontstaat zelfs een paar keer per jaar, en er vliegen naar schatting vele miljoenen van zulke kleine asteroïden in de ruimte rond. Het is tevens door die kleine afmetingen dat ze moeilijk te ontdekken zijn, tot ze vlak bij de aarde komen. De meeste blijven echter op zeer veilige afstand, meestal veel verder dan de maan. Om de paar miljoen jaar gebeurt het toch dat een object dat groot genoeg is om de mensheid te bedreigen onze planeet raakt, zoals inslagkraters bewijzen.