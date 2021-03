BIZAR. Britse supermarkt overrompeld door ‘mondmasker-weigeraars’ (video)

In Groot-Brittannië heeft een video waarin te zien is hoe een dertigtal ‘mondmasker-weigeraars’ een supermarkt van Tesco binnenwandelen voor veel ophef gezorgd. Vooral medewerkers van de National Health Service (NHS) zijn niet te spreken over de actie.

Het Twitter-account NHS Million deelde enkele beelden van het voorval. Daarop is te zien hoe een groepje mensen zonder mondmasker door een winkel wandelt. Ze passeren een medewerker die wél een mondmasker draagt.

This is a slap in the face to all NHS staff who have worked themselves into the ground and risked their own lives to keep people save. Organising a maskless shopping trip is not big, not clever but it is illegal.



Can anyone help identify the supermarket?pic.twitter.com/AR0ZcxkOWa