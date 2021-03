Josje (ex-K3): “Mondmaskers zijn niet alleen nutteloos, maar ook schadelijk”

Josje Huisman is niet te spreken over het feit dat straks ook leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker moeten dragen in de klas. “Als ze nu ook al kinderen gaan forceren…”, zucht ze.

Het aantal coronabesmettingen stijgt onrustwekkend hard, ook in de scholen. Daarom heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) besloten om vanaf volgende week een mondmaskerplicht in te voeren in de twee laatste jaren van het lager onderwijs.

Veel te jong

De voormalige K3-zangeres Josje Huisman (35) uit haar ongenoegen daarover op Instagram. “Ik hoor steeds meer verhalen van ouders die te horen krijgen op school dat hun kind vanaf 10 jaar al een mondmasker moet dragen. Ik heb echt een enorme hekel aan die mondmaskers, dus tja, als ze nu ook al kinderen gaan forceren… Je ziet hier niets over in het nieuws, maar toch gebeurt het stiekem. Vanaf 12 jaar is veel te jong. Het slaat helemaal nergens op, maar vanaf 10 jaar gaat het steeds verder getrokken worden”, vertelt ze terwijl er “Mondmaskers zijn niet alleen nutteloos, maar ook schadelijk” bij het filmpje geschreven staat.

Vrijheden van kinderen

Josje trekt zich de kwestie extra hard aan omdat ze zich inzet voor ‘Hart voor onze Kinderen’, een initiatief waarbij stilgestaan wordt bij de gezondheid, rechten en vrijheden van kinderen en jongeren.