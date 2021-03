Moeder onder vuur nadat ze haar baby scherpe gelnagels geeft: “Levensgevaarlijk!” (foto)

Een vrouw krijgt heel wat kritiek nadat ze haar dochtertje opzadelde met lange en scherpe gelnagels. Ze deelde enkele foto’s ervan en gaf mee dat ze tegen betaling andere baby’s ook onder handen kan nemen.

Mensen met kinderen weten dat de nageltjes van een baby snel groeien en behoorlijk scherp kunnen zijn. Het is dan ook zaak om ze regelmatig te vijlen zodat ze zich niet krabben in het gezicht. Dergelijke schrammen kunnen immers blijvend zijn als ze niet goed verzorgd worden.

Lang en scherp

Een Amerikaanse vrouw ziet daar blijkbaar geen graten in en plakte valse gelnagels op de vingers van haar dochtertje. De nagels zijn een centimeter lang en duidelijk erg scherp. “Ik kan hetzelfde doen met de nagels van jullie baby’s”, maakt ze op sociale media reclame voor zichzelf.

Wrijven in gezicht

Er kwamen echter snel heel wat verontwaardigde reacties op haar bericht. Mensen waarschuwen dat haar baby in haar ogen kan wrijven en zo behoorlijk wat schade kan aanrichten. “Je moet de nagels van je baby kort houden zodat ze zichzelf geen pijn doet. Dit is gewoonweg dom”, “Dit is levensgevaarlijk. Baby’s porren zichzelf vaak in hun ogen of hun gezicht. Zelfs zonder nagels kan dat leiden tot schrammen. Dit is ronduit dom en zal je baby pijnigen”, “De nagels van je baby kleuren, tot daaraan toe. Maar haar valse nagels geven? Dat is te gevaarlijk. Je wacht daar beter mee tot ze een stuk ouder zijn”, klinkt het onder meer in de reacties.