BIZAR. Met corona besmette vrouw breekt quarantaineregels om naar nagelsalon te gaan: “Mijn nagels moesten DRINGEND verzorgd worden”

Een Amerikaanse schoonheidsspecialiste beleeft op dit moment haar grootste nachtmerrie: ze vreest dat ze besmet is geraakt met het coronavirus door een klant. Die had heel bewust een afspraak gemaakt, ondanks dat ze wist dat ze twee dagen eerder positief had getest. “Ik zat al twee dagen in quarantaine, ik moest het huis gewoon uit”, zei de klant.

Pas toen de vrouw weer thuis was, gaf ze aan schoonheidsspecialiste Taylor toe dat ze twee dagen eerder positief had getest op COVID-19 en raadde ze Taylor aan om in quarantaine te gaan. De schoonheidsspecialiste, die een auto-immuunziekte heeft, was zodanig in shock dat ze screenshots deelde van het gesprek tussen haar en de klant. Uit de conversatie blijkt dat de klant “zich schuldig voelde omdat ze naar haar afspraak was gekomen, maar dat ze dringend haar nagels moest laten verzorgen. Ik moest gewoon het huis uit, ik zat al twee dagen in quarantaine. Sorry! Maar je zag toch ook hoe slecht mijn nagels eruit zagen! ”

Gezondheid en veiligheid

“Het was behoorlijk verontrustend om zulke berichtjes te krijgen”, zei Taylor aan Allure. “En het is beangstigend om te beseffen dat er mensen zijn die de gezondheid van anderen niet serieus nemen. Ik heb die klant aangegeven bij de autoriteiten”, zegt Taylor. “Maar in de tussentijd kan en wil ik dus niet werken. Ik hoop dat ik na mijn quarantaine terug aan de slag kan. Ik maak me vooral ongerust over de veiligheid van mijn klanten, familieleden en vrienden.”