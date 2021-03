Opvallende versnelling in Vlaamse vaccinatiecampagne volgende week

In de week van 29 maart worden in Vlaanderen 212.541 coronavaccins toegediend. Dat zijn er zowat 80.000 meer dan de 132.987 van deze week. Dat blijkt uit een update op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Na twee weken van zowat 130.000 vaccins komt er volgende week dus een versnelling aan. In de week van 15 maart werden 139.846 spuitjes gezet, deze week waren dat er 132.987, wat er uiteindelijk 20.000 minder waren dan oorspronkelijk gecommuniceerd.

Bedoeld voor bepaalde groepen

“Het gaat hier om 21.000 Moderna-vaccins die bestemd zijn voor het inenten van bepaalde groepen patiënten in de ziekenhuizen”, duidt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “De vertraging ligt aan de interne organisatie in de ziekenhuizen zelf. De vaccins worden volgende week naar de ziekenhuizen gestuurd, maar de kans is reëel dat ze niet allemaal in die week zullen kunnen worden gezet, want dat hangt natuurlijk af van de aanwezigheid van die bepaalde groepen patiënten.”

Bewoners woonzorgcentra bijna gevaccineerd

Meer nog dan de voorbije weken worden de vaccinatiecentra volgende week de echte motor van de vaccinatiecampagne. Daar zijn er voor volgende week 165.945 vaccins voorzien, op zowat 10.000 na allemaal eerste prikken. Daarnaast gaan er 34.170 vaccins naar de ziekenhuizen, 7.182 naar de collectieve zorginstellingen en 5.244 naar de assistentiewoningen. De vaccinatiecampagne bij de woonzorgcentra zit er na deze week helemaal op.

Het leeuwendeel van de coronavaccins die volgende week worden toegediend zijn eerste dosissen (174.495), 38.046 zijn gereserveerd als tweede dosis.

Andermaal is Pfizer met 160.131 vaccins volgende week verantwoordelijk voor de hoofdmoot van het totale aantal vaccins. Daarnaast worden ook 34.170 vaccins van Moderna en 18.240 van AstraZeneca toegediend.

Bron: Belga / MAY, VKB, LJO