Marc Van Ranst: “Mensen die zich niet willen laten vaccineren, moeten beseffen dat hun keuze gevolgen heeft”

Viroloog Marc Van Ranst vertelt in een interview dat iedereen de vrijheid heeft om zich al dan niet te laten vaccineren tegen het coronavirus. “Maar als iedereen de kans heeft gehad, dan mogen landen of vliegtuigmaatschappijen wat mij betreft best zeggen: zonder vaccinatiebewijs kom je er niet in”, klinkt het.

Nu we eindelijk aan het vaccineren zijn, moeten we ook rekening houden met de mensen die het vaccin weigeren. Uit de meest recente peiling van Ipsos is gebleken dat 14 procent van de Belgen het vaccin niet wil laten zetten, terwijl 11 procent van de burgers er nog niet uit is en dus nog overtuigd kan worden.

Anti-vaccinbeweging

In een interview met de Nederlandse krant NRC waarschuwt viroloog Marc Van Ranst dat de weigeraars moeten beseffen dat daar wellicht gevolgen aan verbonden zullen zijn. “Vaccinaties moet je niet verplicht gesteld hebben, dat zou het grootste cadeau zijn dat we de anti-vaccinbeweging kunnen geven. Je wilt geen vaccin? Be my guest. Ik ga die mensen niet proberen te overtuigen. Maar ze moeten wel beseffen dat hun keuze gevolgen heeft. Zolang nog niet iedereen de kans heeft gehad gevaccineerd te worden, gaan we geen onderscheid maken. Dat de een mag gaan fuiven omdat hij gevaccineerd is en de ander niet, dat zou een dystopische maatschappij zijn. Maar als iedereen de kans heeft gehad, dan is het iets anders. Dan mogen landen of vliegtuigmaatschappijen wat mij betreft best zeggen: zonder vaccinatiebewijs kom je er niet in. Beslissingen hebben gevolgen, dat is zo met elke keuze in ons leven”, aldus Van Ranst.

Moeilijke discussie

Hij betreurt dat sommige mensen de wetenschap meer in vraag stellen dan hun eigen bevindingen. “Het enige wat we kunnen doen, is eerlijk informatie geven. Maar in debat gaan met groepen als Viruswaanzin in België of Viruswaarheid in Nederland, daar moet je heel erg mee oppassen. Deze week nog kreeg ik een verzoek voor een studiodebat, maar dat heb ik afgeslagen. Ik wil wel met dat soort mensen discussiëren. Voor een zaal vol viruswaanzinnigen zitten en daarmee in gesprek gaan, dat is fitness voor mij. Maar als je dat doet met een moderator en een camera erop, genereer je het idee dat de waarheid in het midden ligt tussen aan de ene kant professor Pierre Van Damme, met dertig jaar ervaring als vaccinoloog, en aan de andere kant Rogerke67443, die een half uurtje op de sofa heeft nagedacht en tot de tegengestelde mening is gekomen”, besluit hij.