Bestuurder schrikt zich dood wanneer DIT uit het niets door zijn voorruit vliegt (video)

Een man beleefde onlangs op de autosnelweg een bloedstollend moment toen een moersleutel door zijn voorruit vloog.

Het incident gebeurde afgelopen maandag op de I-66 in Gainesville in de Amerikaanse staat Virginia. De man was op weg naar huis toen het metalen object uit het niets zijn voorruit vernielde.

Gekatapulteerd

Het is nauwelijks te zien omdat het zo snel gaat, maar de moersleutel lag op de weg en werd omhoog gekatapulteerd toen een voorligger erover reed. “Ik heb nog nooit zoiets akeligs meegemaakt. Ik wist niet wat er door mijn voorruit gevlogen was tot ik thuis de beelden van mijn dashcam bekeek. Ik denk dat de witte auto voor mij niet eens wist wat hij per ongeluk aangericht had. Het was schrikken, maar het had veel slechter kunnen aflopen”, klinkt het.