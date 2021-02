WTF! Zo gevaarlijk is rondvliegend ijs op de autosnelweg (video)

Alsof gladheid op de baan nog niet gevaarlijk genoeg is, moet je vaak ook opletten met bestuurders die hun auto niet volledig sneeuw- en ijsvrij gemaakt hebben. Twee hallucinante video’s zijn daar het beste bewijs van.

In de eerste video, die op 20 februari gemaakt werd in de Amerikaanse staat Tennessee, zien we hoe een chauffeur op het punt staat om een busje te passeren op de autosnelweg. Op dat moment vliegt er een groot stuk ijs van het dak van het busje en knalt het op de voorruit van de wagen. Resultaat? Een kapotte voorruit en vooral amper nog zicht op de weg. Levensgevaarlijk dus!

Pechstrook

Het tweede incident gebeurde in Virginia op 21 februari. Ook daar komt er ijs los van het dak van een voorligger en landt het keihard op de voorruit van de achterligger. De voorruit is voor het grootste deel gebarsten, dus de bestuurder probeert zo voorzichtig mogelijk naar de pechstrook te rijden. Gelukkig vielen er in beide gevallen geen gewonden.