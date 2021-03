Opvallend. Dankzij corona zijn reizigers meer tevreden over MIVB

De reizigers van de MIVB hebben de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij in 2020 beloond met een tevredenheidsscore van 7,3 op tien. Een nieuwe stijging na de 7,1 op 10 in 2019. De tevredenheid ging erop vooruit dankzij enkele rechtstreekse en positieve gevolgen die de coronacrisis meebracht.

Vier op vijf van de respondenten die de tevredenheidsbarometer van de MIVB invulden heeft een score van 7 op 10 of meer gegeven. De algemene tevredenheidsscore van 7,3 op 10 is een belangrijk resultaat in wat een moeilijk jaar was voor het openbaar vervoer. Tijdens de eerste lockdown daalde het aantal reizigers met wel 90% en sinds begin dit jaar ligt de bezettingsgraad van de tram, metro en bus op ongeveer 60 procent van het niveau voor de crisis.

Stiptere bussen en trams

De top vijf van prioriteiten voor de reiziger is al enkele jaren onveranderd: frequentie, comfort, stiptheid, aansluitingen en reistijd. Het valt op dat de coronacrisis enkele positieve gevolgen had voor de cijfers. De tevredenheid over de frequenties, de aansluitingen in de spits en de stiptheid steeg en dat valt te verklaren door het mindere verkeer in de stad. Vooral bij de bussen is de stiptheid en de tevredenheid hierdoor verbeterd. Het netheidscijfer steeg ook van 6,2 naar 6,5 op 10. De investering in netheidsteams was een noodzaak tijdens de gezondheidscrisis.

“We hebben miljoenen geïnvesteerd in netheid en dat wordt geapprecieerd. We gaan bekijken hoe we het kuisen van de verschillende voertuigen en de stations voort kunnen zetten. De intentie is er”, stelt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

De scores per vervoersmiddel van de MIVB verschillen nog. De metro scoort in 2020 het best met 7,5 op 10 (+0,2), gevolgd door de tram met 7,2 op 10 (+0,1) en tot slot de bus met 6,7 op 10 (+0,2). In 2019 was de metro nog slachtoffer van haar succes door een verzadiging tijdens de spitsuren, maar door corona is de drukte afgenomen en het comfort toegenomen.

Uitbreiding aanbod

Om de goede scores vast te houden, verzekert Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) dat er nog meer investering volgen: “De goede cijfers zijn het gevolg van hard werken in een moeilijk jaar waarin de medewerkers er stonden om de mensen te doen bewegen in de stad. Dat willen we vasthouden en dus blijven we investeren in nieuwe metro- en tramlijnen en zorgen we dat de bus in alle wijken aanwezig is”, verklaart Van den Brandt.

In 2021 krijgt de MIVB 151 nieuwe bussen, duikt de nieuwe tram op in de herfst en worden elf splinternieuwe metrostellen ingezet op het net. Daarnaast staan frequentieverhogingen op het bus- en tramnet op het programma en verhoogt de frequentie op metrolijnen 2 en 6 van 3 naar 2 minuten 30 seconden tijdens de spits. Dat komt neer op 4.000 extra plaatsen per uur. Zoals voorzien in het busplan duiken dit jaar ook twee nieuwe buslijnen 74 en 52 op om de verbindingen tussen Anderlecht, Ukkel, Vorst en het centrum van Brussel te verbeteren. Tot slot werkt de MIVB aan de aanleg van een nieuwe tramlijn die Neder-over-Heembeek moet verbinden met het stadscentrum.