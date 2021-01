MIVB investeert bijna half miljard euro in nieuwe bussen en trams

Het Brussels gewest gaat dit jaar 1,4 miljard euro investeren in mobiliteit. Daarvan is bijna een miljard euro bestemd voor de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. In La Libre Belgique kondigt MIVB-topman Brieuc de Meeûs investeringen aan in nieuwe lijnen en in nieuwe voertuigen.

Concreet gaat de MIVB dit jaar 445 miljoen euro investeren in nieuwe metro- en tramlijnen, en in nieuwe bussen en trams. “Het gaat om enorme bedragen, dubbel zoveel als drie of vier jaar geleden. En dat gaat nog toenemen, naar 600 à 700 miljoen euro bij het hoogtepunt van de werken aan metro Noord”, aldus de topman.

Vergroening

2021 wordt voor de MIVB een jaar waarin het heel wat nieuwe voertuigen in gebruik zal nemen op haar net, want er lopen nog verschillende aankoopprocedures. Vanaf midden 2021 worden er 128 hybride standaardbussen en 23 hybride gelede bussen toegevoegd aan de busvloot. De MIVB zet haar vergroening verder en daarom zal het dit jaar voor het eerst een bus op waterstof testen. In het kader van het busplan komen er in 2021 nog twee nieuwe buslijnen: lijn 74 tussen Erasmus en Ukkel Stalle en lijn 52 tussen Vorst Nationaal en het Centraal Station.

De oudste trams op het MIVB-net krijgen in 2021 ook opvolging. In de loop van het tweede semester rijden de eerste twee van 90 nieuwe trams van het type NTG (New Tram Generation) op de sporen.

Tot slot schakelt ook de metro een versnelling hoger. De eerste 22 van in totaal 43 nieuwe M7-voertuigen worden momenteel geleverd. Na de testen op het net worden de eerste elf voertuigen geleidelijk in dienst genomen vanaf de lente van 2021. De indienstneming van de elf andere voertuigen zal daarop volgen tot in 2022.