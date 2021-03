De eerste tweet ooit is verkocht en bracht ZOVEEL op

Jack Dorsey had destijds wellicht niet verwacht dat enkele woorden hem vijftien jaar later zoveel zouden opbrengen. De huidige topman van Twitter, die in 2006 één van de oprichters was van het sociale mediakanaal, heeft zijn eerste tweet ooit verkocht en dat bracht hem aardig wat op. 2,9 miljoen dollar (2,4 miljoen euro) om precies te zijn.

Dorsey bood zijn tweet aan via een uniek digitaal certificaat (een niet vervangbare token of NFT). Dat garandeert de echtheid en bepaalt wie eigenaar is van een online item. NFT maakt gebruik van blockchain-technologie, die ook gebruikt wordt bij bijvoorbeeld de handel in bitcoins.

“Just setting up my twttr” (Net mijn twttr-account gecreëerd, red.), luidt de boodschap die Dorsey op 21 maart 2006 uitstuurde. Die tweet stond sinds 5 maart te koop op de marktplaats Valuables.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Investering

De oprichters van deze marktplaats menen dat een online boodschap dezelfde waarde heeft als een handtekening of andere memorabilia. “Het kopen van een digitale boodschap kan een financiële investering zijn. Het kan sentimentele waarde bevatten (…) De NFT is de handtekening van de persoon die de online content heeft gecreëerd, waardoor het uniek en waardevol wordt”, luidt het.

Na de verkoop blijft de tweet voor iedereen zichtbaar, zolang Dorsey of Twitter hem online laat staan. Valuables houdt 5% van de opbrengst van de verkoop.