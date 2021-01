Waarom Joe Biden naast alleen maar medewerkers ook DIT Amerikaanse model volgt op Twitter

Bij zijn eedaflegging kreeg kersvers Amerikaans president Joe Biden naast tot het Witte Huis ook toegang tot het officiële Twitter-account van de president. ‘@POTUS’ volgt naast in totaal twaalf hooggeplaatste medewerkers van het Witte Huis en dichte familieleden echter ook één model: Chrissy Teigen.

De communicatieverantwoordelijke van het Witte Huis, de minister van Binnenlandse Zaken, zijn vrouw, de echtgenoot van Kamala Harris… : het lijstje van mensen die Amerikaans president Joe Biden volgt op Twitter beperkt zich tot enkele logische namen. Op het moment van schrijven krijgen slechts 13 mensen de eer om gevolgd te worden door @POTUS (‘President of the United States’), het officiële Twitter-account van de president. Onder hen één vreemde eend in de bijt: model Chrissy Teigen.

Hoe kreeg ze dat voor elkaar? Met een simpel verzoekje, al heeft ze er wel haar redenen voor. Teigen was een felle tegenstander van ex-president Trump en uitte in het verleden vaak haar kritiek op Twitter. Dat zinde Donald Trump niet, en hij blokkeerde haar. Het 35-jarige model is wél grote fan van Biden en was samen met haar echtgenoot, zanger John Legend, zelfs aanwezig op de inauguratieceremonie. Teigen wilde dus maar al te graag met een schone Twitter-lei beginnen, en vroeg Biden daarom om haar te volgen.

OH MY GOD !!!!!!!!!! https://t.co/BmBfkPZgEj — chrissy teigen (@chrissyteigen) January 21, 2021

“Dag Joe Biden”, tweette ze. “Ik ben al vier jaar lang geblokkeerd door de president. Wil je me alsjeblieft volgen?” Op die smeekbede ging de president maar al te graag in, waardoor Chrissy Teigen nu tot het exclusieve Twitter-clubje van de Amerikaanse president behoort.

Scherp vaarwel voor Trump

Teigen was alvast erg blij met de nieuwe volger. “Oh, mijn hart!” schreef ze op Twitter. “Eindelijk kan ik de tweets van de president zien, die waarschijnlijk niet meer losgeslagen zullen zijn.”

View this post on Instagram A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen)

En Trump? Daar had Teigen ook nog een laatste kritisch woordje voor over. “Vandaag is onze grote nationale mislukking voorbij, maar de schaamte zal voor eeuwig blijven duren”, klonk het scherp bij een Instagram-bericht. “Na twee afzettingsprocedures, de creatie van 3 miljoen MINDER jobs, 403.000 doden, een historisch laag waarderingscijfer en god weet hoeveel misdaden, kunnen we eindelijk zeggen dat Donald J Trump de beste is als het aankomt op de slechtste zijn. De geschiedenis zal niet vriendelijk voor je zijn, jij psychopaat. Maar dat was ik toch al nooit.”