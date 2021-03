Tijd voor een lenteschoonmaak: zo pak je het aan

De eerste zonnestralen schijnen al door je gordijnen heen, dat betekent dat de lente er bijna aankomt. De paasvakantie is niet ver meer en misschien is het tijd om te starten aan de jaarlijkse lenteschoonmaak.

Je huis schoonmaken is belangrijk voor je gezondheid, dus sla de lenteschoonmaak niet over. “Dit kan nare gevolgen hebben voor je gezondheid, opeenhoping van stof en vuiligheid kan de kans op allergieën verhogen”, vertelt Christine Franzese van de Universiteit van Missouri aan Pure Wow. Maar hoe begin je hier nu aan? Lees de volgende tips om ervoor te zorgen dat jouw huis kraaknet is.

Zet je ramen open

Dit is iets wat je dagelijks moet doen voor een kwartier lang, minimaal. En al helemaal in coronatijden. Frisse lucht zorgt ervoor dat je woning goed verlucht wordt. Alle nare geurtjes verdwijnen instant en het contact met de buitenwereld werkt ook kalmerend.

Kuis je koelkast uit

Het is tijd om eens door je koelkast te gaan en die volledig uit te kuisen. Haal alle bedorven voedsel en dingen die over tijd zijn eruit. Je pakt het best een vochtige doek om alle schappen en laden proper te maken. Daarna kan je alles terug in je koelkast zetten.

Let op alle hoeken in de kamers

Het is makkelijk om over bepaalde plekken te kijken tijdens de kuis. Geef daarom wat extra aandacht aan de hoeken van de kamers wanneer je aan het stofzuigen bent. Dit geldt ook voor het plafond en de vloer!

Gooi je oude spullen weg

Wees eerlijk tegen jezelf wanneer je door je kleerkast gaat. Welke kleren heb je al meer dan een jaar niet gedragen? Leg ze aan de kant en doe hetzelfde voor je juwelencollectie en schoenen. Wat je nog kan gebruiken, verkoop je het best via tweedehandssites. Geen tijd? Zet je zakken met spullen af bij de tweedehandswinkel.