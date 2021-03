Tijd voor de lenteschoonmaak: tien handige tips van een echte poetscoach

Nele Vanzeebroeck is poetscoach bij Partena en OZ Poets- en Strijkhulp. Ze bundelt vandaag haar tien beste tips voor een efficiënte en grondige lenteschoonmaak. Zo schoon is je huis nog nooit geweest!

De lentekriebels krijgen stilaan vat op iedereen. Van zodra de zon iets prominenter haar opwachting maakt en de natuur weer opleeft, verhuist ons leven weer net iets meer van binnen naar buiten. Voor heel wat mensen ook het signaal om de laatste wintervibes de deur uit te borstelen en voor een frisse wind en dito geurtje in het hele huis te zorgen.

Wist je trouwens dat de lenteschoonmaak dateert uit het tijdperk waarin er nog geen isolatie en centrale verwarming bestond? Toen sloten gezinnen hun ramen en deuren in de winter zo hermetisch mogelijk af om de koude buiten te houden. Binnen klopte een ouderwetse kachel overuren en van verluchting was er geen sprake. Zo stapelden roet en assen zich op in elk huis en van zodra de temperaturen weer omhoog klommen, ging men over tot een grondige poetsbeurt om al het stof buiten te krijgen. In heel wat huishoudens bleef de traditie van de grote schoonmaak.

Zo’n lenteschoonmaak is geen pretje, maar met deze professionele tips van poetscoach Nele Vanzeebroeck is de klus zo geklaard!

Zorg voor structuur

Maak voor jezelf een plan op met wat je per ruimte wil doen zodat je dit kan afvinken (wat trouwens extra voldoening geeft). Als je er in één ruk van af wil zijn, vermijd dan je smartphone of de tv. Maak liever op voorhand een playlist met passende muziek (‘I want to break free’ van Queen mag zeker niet ontbreken). Zie je het niet zitten om een hele dag te poetsen, maak dan een planning om per dag één kamer aan te pakken.

Selecteer streng

Je wil je woning niet geleidelijk aan in een museum of pandjeshuis zien veranderen. Wees daarom streng en gooi weg wat je niet meer gebruikt. Een goede maatstaf: als het een jaar lang niet meer uit de kast gekomen is, dan kan je het best missen. Maak in de kelder of in de garage een plekje vrij voor de kledij en spullen die je wil wegschenken of naar het containerpark wil brengen. De vrijgekomen opbergruimte zorgt vervolgens voor innerlijke rust.

Sla genoeg poetsproducten in

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg daarom dat je al het nodige poetsgerei tijdig inslaat en draag er zorg voor. Investeer in degelijk schoonmaakmateriaal en goede, duurzame producten. Ecologische producten zijn even doeltreffend én beter voor je gezondheid en het milieu.

Tante Kaats gouden tip: citroen

Citroen komt vaak van pas. Je kan er je snijplanken eens mee inwrijven om ze grondig te reinigen. Laat witte kledingstukken weken in water met citroenschijfjes om ze er daarna even in te koken en ze zien weer spierwit. Met wat water, biologisch afwasmiddel, baking soda en citroensap creëer je je eigen ontvettende spray. Ook je koperen of bronzen pannen, kommetjes en kandelaars gaan weer blinken als je ze met citroen en wat zout inwrijft.

Vergeet gordijnen en donsdekens niet

Je gebruikt ze dagelijks, maar in veel huishoudens worden ze niet gewassen. Geef bij je lenteschoonmaak daarom ook je gordijnen, tapijten, dekbedden en kussenslopen eens een sopje. Stop ze in de wasmachine, maar hou rekening met de voorschriften. Decoratieve tapijten breng je best naar de droogkuis.

Vergeet je toestellen niet

Huishoudtoestellen reinigen zichzelf niet. Laat je vaatwasmachine eens draaien op het warmste programma, maar dan zonder er iets in te stoppen. Voeg een eetlepel baking soda toe voor een glimmend resultaat. Poets je beeldschermen met een geschikt product en laat je koffiemachine eens werken met een ontkalkingsproduct. Wat azijn met citroen en water enkele minuten in je microgolf laten stomen helpt ook om deze eenvoudig proper te krijgen.

Ontkalk je badkamer

Niet het leukste klusje, maar minstens één keer per jaar ga je best doortastend te werk. Met een liter water en 10 gram baking soda kom je al een heel eind. Sproei de mengeling met soda op je muren, voegen, kranen, lavabo’s… Even laten intrekken en daarna veeg je de kalk er zo af.

Wat met de diepvriezer?

Of je nu eerst al die lekkere restjes verorbert of niet, één keer per jaar je diepvriezer ontdooien is altijd een goed plan. Niet alleen verjaag je zo vervelende geurtjes, ook het verbruik kan flink worden teruggeschroefd. Per ijslaagje van 2 mm dat zich vormt, verbruikt je diepvries namelijk tot 10 procent meer energie. Droog hem daarom goed uit vlak voor je hem weer in het stopcontact steekt, dan vormt er zich niet meteen opnieuw ijs.

Meubilair verdient extra aandacht

Op houten meubels kan je een extra beschermlaagje aanbrengen door ze met wat olie of boenwas in te vetten. Lederen zetels behandel je best met een speciaal product om de kwaliteit ervan te behouden. Waterkringen op kasten of tafels? Wrijf ze even in met tandpasta (zonder gel) en poets ze daarna weer op.

Ui of krant voor de ramen

De finishing touch? Glanzende ramen. Lauw water, een spons en wat reinigingsproduct zijn alles wat je nodig hebt. Sop ze in en droog ze met een raamtrekker. Gebruik vervolgens een prop krantenpapier of huishoudpapier en wrijf de strepen weg. Je ramen zullen er als nieuw uitzien. Een ander trucje is om een ui in vier te snijden en deze met wat detergent bij je water te doen. Het kan zelfs nog eenvoudiger, met azijn en dreft.