EMA: “Vaccin van AstraZeneca veilig en effectief”

Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA blijft het vaccin van AstraZeneca als “veilig” en “doeltreffend” beoordelen. Volgens het agentschap wegen de voordelen van vaccinatie veel zwaarder dan de risico’s, meldde uitvoerend directeur Emer Cooke na een vergadering van het veiligheidscomité van EMA. Het comité kon een verband met zeldzame bloedstollingsproblemen wel nog niet definitief uitsluiten.

In heel wat Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland, is de voorbije dagen beslist om het gebruik van het vaccin van AstraZeneca uit voorzorg op te schorten na een aantal meldingen van zeldzame bloedstollingsstoornissen bij mensen die werden ingeënt. België besliste om het vaccin wel verder te blijven gebruiken.

Het veiligheidscomité heeft de beschikbare data over deze meldingen bestudeerd en kwam donderdag tot zijn voorlopige conclusie. “Dit is een veilig en effectief vaccin. De voordelen bij het beschermen van mensen tegen COVID-19, met de risico’s op overlijden en hospitalisatie, wegen zwaarder dan de mogelijke risico’s”, meldde Cooke. “Het vaccin is niet gekoppeld aan een toename in het algemene risico op bloedstolsels”, voegde ze toe.

“Geen oorzakelijk verband”

Tegelijkertijd kan het EMA nog niet definitief uitsluiten dat er een verband bestaat tussen het vaccin en de zeldzame bloedstollingsproblemen die verband houden met een verlaagd aantal bloedplaatjes, inclusief de zeldzame gevallen van cerebrale veneuze trombose (CVST). “Een oorzakelijk verband met het vaccin is niet bewezen, maar het is mogelijk en verdient verdere analyse”, klinkt het.

Het EMA beklemtoont wel dat het om zeldzame gevallen gaat. Er zijn intussen ongeveer 20 miljoen mensen in Europa en het Verenigd Koninkrijk ingeënt met het vaccin en het agentschap heeft slechts zeven gevallen van bloedstollingen in bloedvaten (DIC) en 18 gevallen van CVST onderzocht. Er zijn negen mensen overleden. De meeste gevallen deden zich voor bij mensen onder 55 jaar oud en de meerderheid waren vrouwen.

In afwachting van nader onderzoek gaat het EMA de bijsluiter van het vaccin wel updaten, met extra informatie die zorgverleners en het publiek bewust moeten maken van de mogelijke risico’s.