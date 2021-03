Marc Van Ranst: “Huidige situatie is vergelijkbaar met begin van tweede golf”

Viroloog Marc Van Ranst trekt op Twitter nogmaals aan de alarmbel. De coronacijfers doen het momenteel immers even slecht als het begin van de tweede golf. Op intensieve zorgen liggen momenteel zelfs meer coronapatiënten dan toen.

Marc Van Ranst waarschuwt op Twitter dat de situatie momenteel zorgwekkend is. Dat maakt hij duidelijk door een vergelijking te maken met het begin van de tweede golf in oktober van vorig jaar. “Momenteel hebben we weekgemiddelden van 3.052 nieuwe gevallen, 2.121 mensen in het ziekenhuis, waarvan 534 op intensieve zorgen. De huidige situatie is vergelijkbaar met het opstijgende deel van de curve van de tweede golf in oktober 2020”, klinkt het.

Cijfers kunnen snel de hoogte in gaan

Meer nog, de situatie nu is zelfs al iets slechter dan toen. In de wetenschap dat de coronacijfers destijds week na week de lucht in schoten, moeten we ons zorgen beginnen maken. “Echter, toen hadden we op 9 oktober 2.916 nieuwe gevallen, 1.110 gehospitaliseerden en 213 patiënten op intensieve zorgen. Op 16 oktober hadden we 5.976 nieuwe gevallen, 1.949 gehospitaliseerden en 327 patiënten op intensieve zorgen. Op 23 oktober hadden we 10.454 nieuwe gevallen, 3.649 gehospitaliseerden en 573 op intensieve zorgen. Midden oktober lag 1 op 6 gehospitaliseerden op intensieve zorgen. Momenteel ligt 1 op 4 gehospitaliseerden op intensieve zorgen. Dit komt omdat de patiënten nu relatief jonger zijn en vaker agressiever behandeld worden, en omdat de Britse variant meer ziekteverwekkend is”, besluit hij.