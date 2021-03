Londense politie verdedigt aanpak tijdens wake voor Sarah Everard (video)

Tijdens een wake in Londen voor de vermoorde Sarah Everard werd de politie “in een positie gedwongen waar handhaving noodzakelijk was”. Dat zegt de politie in een reactie op de kritiek die de politie te verwerken kreeg voor zijn aanpak van die wake. Die was verboden, maar honderden sympathisanten, onder wie ook Kate Middleton, kwamen zaterdag toch de jonge vrouw gedenken. Uit beelden bleek dat de politie hardhandig optrad bij een poging die wake later op de avond te ontbinden.

Pogingen van de politie om de bijeenkomst, die omwille van de coronamaatregelen verboden was, te ontbinden, stuitten in eerste instantie op luid verzet en fluitconcerten. Uiteindelijk kwam het tot opstootjes tussen de agenten en enkele deelnemers aan de wake. Op videobeelden en foto’s op sociale media is te zien hoe de politie manifestanten in bedwang houdt en in de boeien slaat.

A woman is arrested by Metropolitan Police officers at a vigil in memory of Sarah Everard on Clapham Common, London. Photograph by @jackhillphoto pic.twitter.com/qhp8GFibNr — Alastair Johnstone (@a_lastair) March 13, 2021

A met police officer exposed himself to a woman in a restaurant



He was not fired



3 days later he abducted & murdered #SarahEverard



There is currently an immense crisis of confidence in the police



And THIS is how they react to tonight’s peaceful eventpic.twitter.com/OIFdEf5f8u — ʀ⎊ᴜ ʀᴇʏɴ⎊ (@RouReynolds) March 13, 2021

Vigil in Clapham Common tonight for Sarah Everard #ReclaimTheseStreets | pics via @ReutersUK pic.twitter.com/w4MVL43zu4 — Karen Morrison (@karenmorrison1) March 13, 2021

Uiteindelijk werden volgens de politie vier mensen opgepakt voor inbreuken op de coronaregels en de openbare orde. Assistent-commissaris Helen Ball wees er in een reactie op dat honderden mensen dicht op elkaar stonden, waardoor een groot risico ontstond op het verspreiden van het coronavirus. “Herhaaldelijk hebben we de aanwezigen gevraagd om de wetten na te leven en te vertrekken. Jammer genoeg begon een kleine minderheid tegen de agenten te scanderen, te duwen en met spullen te gooien.”

De organisatie achter de wake, Reclaim These Streets, zegt triest en kwaad te zijn over beelden van agenten “die vrouwen fysiek mishandelen, tijdens een wake tegen geweld door mannen”.

Politieke reacties

Ook vanuit de politiek kwamen al afkeurende reacties op hoe de politie de wake aanpakte. Labour-leider Keir Starmer noemde dit «geen goede ordehandhavingsmethode». Burgemeester van Londen Sadiq Khan, een partijgenoot van Starmer, noemde de scènes «onaanvaardbaar».

Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel, tijdens de wake al kop van jut bij de deelnemers, vroeg om een volledig rapport.

Sarah Everard verdween op 3 maart, toen ze in Zuid-Londen onderweg was van een appartement van een vriend naar huis. Haar lichaam werd woensdag aangetroffen in een zogenaamde big bag, onder meer gebruikt in de bouw, in een bosje in de buurt van Kent. Vrijdag werd haar lichaam formeel geïdentificeerd.

De hoofdverdachte, de 48-jarige Wayne Couzens, sloot zich in 2018 aan bij de Met Police. Hij stond vooral in voor de bewaking van diplomatieke gebouwen.