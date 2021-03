Drie minderjarigen opgepakt voor moord in Beveren, homohaat lijkt motief

In het onderzoek naar de dood van de 42-jarige man van wie het lichaam zaterdag gevonden werd in een park in Beveren, zijn enkele verdachten opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om drie minderjarige jongeren van 17 jaar uit Beveren en Antwerpen. Dat werd vernomen bij het parket Oost-Vlaanderen, dat nog niet kan bevestigen dat er sprake was van homohaat.

Het lichaam werd zaterdag gevonden in een park naast de spoorlijn ter hoogte van de Lesseliersdreef. De 42-jarige David P. uit Sint-Niklaas was zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd. De man zou het slachtoffer geworden zijn van homohaat, maar dat kan het parket nog niet bevestigen.

Gelokt via datingapp

De onderzoeksrechter kwam zaterdag ter plaatse met het parket, het lab en de wetsdokter. “Zondag werd een autopsie op het lichaam van het slachtoffer uitgevoerd”, zegt het parket. “Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het slachtoffer op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. Ondertussen kon een aantal verdachten opgepakt worden. Deze personen worden momenteel verhoord. De ware toedracht van de feiten wordt onderzocht. Alle pistes liggen momenteel nog open.”

In het belang van het onderzoek worden verder geen details gegeven. Het slachtoffer zou via een datingapp naar het park gelokt zijn door drie minderjarige daders, maar die informatie is nog niet bevestigd.

Reactie vanuit politieke hoek

“Ik ben zwaar geschokt door de extreme homohaat in Beveren. Dit is echt verschrikkelijk”. Dat zegt premier Alexander De Croo (Open Vld) op Twitter in een reactie op de moord in Beveren. Ook andere politci spreken op de microblogsite hun verontwaardiging uit over de feiten.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez: “Homofobie is verwerpelijk. Ik walg van zo’n haat. We veroordelen dat. De onmenselijke en laffe misdaad tegen een man in #Beveren herinnert ons eraan dat gelijkheid, vrijheid en verdraagzaamheid een dagelijkse strijd zijn. #belgium”

Minister van Energie Tinne Van der Straeten zegt “Geen stem kan luid genoeg klinken tegen de moord in #beveren. Extreme haat met de dood tot gevolg. Omdat je als man van mannen houdt. Justitie moet zijn werk doen. Tegelijk is brede aanpak nodig tegen het sluipend gif van haat.”

Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken veroordeelt de feiten. “Verschrikkelijk! Vermoord worden om wie je bent. Voor zulk homofoob tuig is geen plaats in onze maatschappij. Nu niet. Nooit! Veel sterkte aan familie en vrienden.”