Opnieuw twijfel over AstraZeneca-vaccin na bijwerkingen: vaccinatie stilgelegd in Denemarken

Denemarken heeft de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin voorlopig stilgelegd nadat verschillende mensen te maken kregen met de vorming van bloedklonters. Er kan momenteel echter nog niet aangetoond worden dat er een verband is tussen het vaccin en de bloedklonters.

Nadat eerder Oostenrijk al verschillende meldingen kreeg van bloedklonters na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, heeft nu ook Denemarken te maken gekregen met soortgelijke bijwerkingen. Er is tevens sprake van een persoon die overleed aan een trombose na vaccinatie met het bewuste vaccin.

Nog geen bewijs

Denemarken heeft bijgevolg besloten om de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin minstens twee weken op te schorten. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) onderzoekt de zaak. “Op dit moment kan er niet worden geconcludeerd dat er een verband is tussen het vaccin en de bloedklonters”, klinkt het.

Tijdig reageren

Søren Brostrøm, directeur van de National Board of Health, benadrukt dat ze het zekere voor het onzekere willen nemen. “Het gaat over de grootste en belangrijkste uitrol van vaccinaties in de Deense geschiedenis. We hebben alle vaccins nodig die we kunnen krijgen. Het is ook niet eenvoudig om dus zomaar te pauzeren. Maar net omdat we zoveel vaccineren, moeten we tijdig reageren als er kennis is van mogelijke bijwerkingen”, vertelde hij aan de Deense krant Politiken.