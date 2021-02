Steven Van Gucht reageert op ongerustheid rond AstraZeneca: “Wél een goed vaccin”

Nadat er eerder berichten verschenen over de beperkte werkzaamheid van het AstraZeneca-vaccin neemt viroloog Steven Van Gucht die twijfel nu weg. Dat deed hij tijdens de persconferentie van Sciensano.

Begin deze maand werd er gecommuniceerd dat het AstraZeneca-vaccin in ons land niet toegediend zou worden aan 55-plussers omdat er nog te weinig resultaten waren die de werking van het vaccin aantonen voor die leeftijdsgroep. Enkele dagen later raakte bekend dat Zuid-Afrika de vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin tijdelijk opschortte omdat het vaccin slechts een beperkte bescherming biedt tegen de Zuid-Afrikaanse coronavariant.

“Geen indicatie dat het vaccin niet beschermt tegen ernstige klachten”

Dergelijke berichten hebben voor ongerustheid gezorgd bij de Belgische bevolking aangezien er intussen ook bij ons gevaccineerd wordt met het AstraZeneca-vaccin. Viroloog Steven Van Gucht onderstreept dat die ongerustheid voor niets nodig is. “We krijgen heel vaak berichten van mensen die ongerust zijn dat dit vaccin minder goed zou werken dan bijvoorbeeld het Pfizer- of Moderna-vaccin. Dat het een minderwaardig vaccin zou zijn. Wij zouden dit ten stelligste willen ontkrachten.”

“Sinds 12 februari is AstraZeneca beschikbaar in België. Het is daarmee het derde vaccin dat op de markt is gekomen in België. Door voorbarige communicatie is er nogal wat verwarring en ongerustheid ontstaan over de werkzaamheid van het AstraZeneca-vaccin. Zo maakt men zich in Zuid-Afrika zorgen omdat gevaccineerde mensen soms nog milde of matige symptomen ontwikkelen wanneer ze besmet werden met de Zuid-Afrikaanse variant, ook na vaccinatie. Er is echter geen indicatie dat het vaccin niet zou beschermen tegen ernstige klachten. En bescherming tegen ernstige klachten is juist cruciaal, want dit voorkomt dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Dat is ook de belangrijkste reden waarom we vaccineren”, klinkt het.

Wachten op meer data

Van Gucht benadrukt dat de Wereldgezondheidsorganisatie het AstraZeneca-vaccin intussen heeft goedgekeurd voor gebruik bij mensen die ouder zijn dan 65 jaar, al blijft het wachten op nieuwe resultaten. “Verder is er ook verwarring ontstaan omdat het vaccin in een aantal landen, waaronder België, enkel goedgekeurd werd voor de leeftijd van 18 tot 55 jaar en nog niet voor ouderen. Dit is niet omdat het vaccin minder goed zou werken bij ouderen. Dit is enkel omdat er nog te weinig data zijn bij de 55-plussers.”

“We wachten momenteel nog op de resultaten van een grote klinische studie die loopt in de Verenigde Staten waar heel veel oudere mensen zijn ingesloten. En we wachten ook op de resultaten van de grote vaccinatiecampagne die momenteel al meerdere weken loopt in het Verenigd Koninkrijk en waar men ook oudere mensen met het AstraZeneca-vaccin vaccineert. Zodra dat die data beschikbaar zijn, kan de Hoge Gezondheidsraad een nieuwe evaluatie doen. Het is belangrijk om daarbij ook te vermelden dat de Wereldgezondheidsorganisatie reeds vorige week gesteld heeft dat het vaccin wél kan toegediend worden aan mensen ouder dan 65 jaar en ook het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft het vaccin in principe goedgekeurd voor alle leeftijden”, vertelt hij.

Nagenoeg even goed als Pfizer- en Moderna-vaccin

Uit studies is bovendien gebleken dat het AstraZeneca-vaccin qua werkzaamheid nagenoeg even goed scoort als het Pfizer- en Moderna-vaccin. “De klinische studies rond het AstraZeneca-vaccin hebben aangetoond dat een volledig vaccinatieschema dat bestaat uit twee dosissen met twaalf weken tussen een werkzaamheid heeft van 82 procent tegen alle vormen van het coronavirus, dus ook de milde symptomen. Als we specifiek kijken naar de werkzaamheid van het vaccin tegen ernstige ziekten, ziekenhuisopname en overlijden, dan zitten we zelfs aan 100 procent. Dat zijn ontegensprekelijk goede resultaten. Het AstraZeneca-vaccin is dus, net als het Pfizer- en Moderna-vaccin, een goed vaccin.”

“Er zijn landen die enkel zullen beschikken over het AstraZeneca-vaccin. In België hebben wij de luxe om vandaag al te kunnen beschikken over drie verschillende vaccins. We hebben de mogelijkheid om Pfizer- en Moderna-vaccins reeds te reserveren voor de alleroudsten. Hun doeltreffendheid bij deze leeftijdsgroep was al bewezen en uit bijkomende gegevens zal nu ook moeten blijken of het AstraZeneca-vaccin even goed werkt bij oudere mensen als bij jongere mensen. Van zodra we beschikken over die data kan er snel bijgestuurd worden. Een belangrijk doel van de vaccinatiecampagne is de allerergste coronaziekte voorkomen, dus mensen uit het ziekenhuis houden en overlijdens vermijden. Alle vaccins waarover we momenteel beschikken in België zijn daartoe uiterst geschikt”, besluit hij.