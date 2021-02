Nieuwe studie merkt “beperkte” bescherming van vaccin AstraZeneca tegen milde ziekte door Zuid-Afrikaanse variant

Het vaccin van Oxford en AstraZeneca biedt slechts een beperkte bescherming tegen milde ziekteverschijnselen door de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een studie waarover de krant Financial Times bericht en die maandag worden gepubliceerd. Of het vaccin wel beschermt tegen ernstige ziekte en hospitalisatie is nog niet geweten.

Het coronavaccin van AstraZeneca zou een beperkte bescherming bieden bij mensen die slechts milde symptomen zouden krijgen bij een besmettin met de Zuid-Afrikaanse variant van het virus. Dat blijkt uit een de voorlopige resultaten van kleinschalige studie bij meer dan 2.000 mensen, die weliswaar nog geen peerreview kreeg. Over het onderzoek werd voor het eerst bericht door de krant Financial Times. Een woordvoerder van AstraZeneca laat weten dat het nog niet duidelijk is of het vaccin beschermt tegen ernstige ziekte en hospitalisatie door de Zuid-Afrikaanse variant (B.1.351), omdat de deelnemers aan de studie jonge, gezonde volwassenen waren.

Het bedrijf gaf wel aan vertrouwen te hebben dat het vaccin beschermt tegen ernstige gevallen, aangezien het neutraliserende antilichamen produceert die gelijkaardig zijn aan die van andere vaccins tegen het virus. Zeker wanneer de periode van acht tot twaalf weken tussen de twee dosissen wordt gerespecteerd zou het vaccin tegen ernstige ziekte moeten beschermen.

“Kan goed resultaat zijn”

AstraZeneca en de universiteit van Oxford zijn bovendien begonnen met het aanpassen van het vaccin aan de Zuid-Afrikaanse variant. Een nieuw vaccin dat werkt tegen de gemuteerde versies van het virus zou in de herfst kunnen worden toegediend.

Een onderzoeker aan de universiteit van Southampton zei aan BBC dat de eerste resultaten van de studie niet automatisch slecht nieuws zijn, aangezien de implicaties pas bekend zullen zijn wanneer de volledige studie afgerond is. Indien het vaccin minder beschermt tegen milde varianten maar wel ernstige ziekte voorkomt, “zou dat nog steeds een goed resultaat zijn”, aldus de onderzoeker.