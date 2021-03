Mister Gay Belgium getuigt over seksueel misbruik: “Ik hoopte gewoon dat het stopte”

Na de vreselijke moord in Beveren praat Mister Gay Belgium Joren Houtevels (21) uit Keerbergen voor het eerst openhartig over de gevaren van online daten. Als 15-jarige jongen werd hij zelf het slachtoffer van afpersing en stalking, en later van seksueel misbruik na contact via de datingapp Grindr.

Het verhaal van Joren begint in 2015. Als 15-jarige knaap spendeert hij veel tijd op Facebook. “Ik werd gecontacteerd door een leeftijdsgenoot – of ten minste, dat dacht ik. Zijn Facebookprofiel was vrij blanco, maar die persoon zat net zoals ik in de knoop. Iemand die niet zeker was van zijn geaardheid en volop op zoek was naar zijn identiteit. Ben ik homo of niet? Na enkele weken chatten hadden we een vertrouwensband opgebouwd. We zaten in hetzelfde schuitje. Op een bepaald moment vroeg de jongen om naaktfoto’s uit te wisselen. Zowel hij als ik deden dat. Maar toen veranderde alles”, vertelt hij.

Afpersing

“Hij wou afspreken om seks te hebben, maar ik wou dat niet. Ik was op dat moment nog steeds niet helemaal zeker of ik homo was of niet. Maar na een paar keer ‘neen’ te zeggen, begon hij verbaal agressiever te worden. ‘Je gaat met mij afspreken of ik stuur de naaktfoto’s door naar je familie en vrienden’, zei hij.” Het werd de start van een opeenvolging aan dreigementen en afpersing. De zogenaamde leeftijdsgenoot met wie Joren chatte, was niet wie hij zei dat hij was, zo blijkt later. “Ik voelde dat er iets niet klopte en heb alle contact verbroken. Uit angst heb ik ook mijn nummer veranderd”, klinkt het.

Datingapp Grindr

Het contact stopte, althans voor even toch. In 2018 begon alles opnieuw via de datingapp Grindr. “Diezelfde ‘leeftijdsgenoot’ zocht terug contact. Ik had het eerst niet door omdat er geen duidelijke foto’s stonden op zijn profiel. Maar na een paar chatberichten, merkte ik dat het dezelfde persoon was als toen in 2015. Ik blokkeerde hem ditmaal ook op Grindr, maar op een of andere manier had hij mijn nieuw nummer gevonden.” De ‘jongen’ stuurt Joren een sms waarbij per toeval zijn iCloud mailadres verscheen. “Ik zag dus zijn echte naam en kwam erachter dat het een man van midden de 30 was”, zegt Joren gespannen.

De dertiger gaf niet af en stalkte schaamteloos verder. “Hij begon de naaktfoto’s weer boven te halen, stuurde screenshots van de Facebookprofielen van mijn zussen en broers, had mijn adres gevonden en dreigde ermee tot hier te komen. Als ik thuis in mijn bed lag, stuurde hij ‘lig je goed?’ of als ik in de bib was geweest ‘goed gestudeerd in de bib?’ Hij wist gewoon altijd waar ik was. Echt psychopatisch gedrag. Het stopte gewoon niet”, zucht hij.

Angst

Schaamte. Angst. In het nauw gedreven. Zo voelde Joren zich. De op dat moment 18-jarige zag geen uitweg om toch af te spreken met zijn stalker. “Misschien was ik naïef, maar ik hoopte gewoon dat het stopte als ik er één keer mee afsprak. Ik wilde ook mijn familie beschermen.” Op een avond spreekt Joren met de man af. “Ik moest babysitten en hij is me daar komen halen. Hij reed tot aan een stuk verlaten bos in Keerbergen, waarna hij me in de auto seksueel misbruikte. Vanaf het moment dat ik in die auto ben gestapt, is alles vaag. Ik was er, maar ik was er eigenlijk niet. Begrijp je? Ik wou niet geloven wat er gebeurde”, klinkt het.

Maar ook na die ene avond stopt de afpersing en stalking niet. De man wou opnieuw afspreken en begon seksueel geladen berichten te sturen. Negeren hielp niet. Joren biecht uiteindelijk alles op aan een vriendin, wiens partner bij de politie van Leuven werkt. In 2019 dient hij vervolgens voor de eerste keer klacht in. De politie start een onderzoek. “Na een tweede klacht werd hij opgepakt en een nacht verhoord. Maar wegens te weinig bewijsmateriaal – ik was na de aanranding niet naar de dokter geweest – kon de politie verder niets doen.” De man werd vrijgelaten, maar stopte nadien wel met Joren lastig te vallen.

Open gemeenschap

Dit verhaal maakt weer maar eens duidelijk dat online daten voor holebi’s een gevaarlijk complex is. Joren wil dan ook iedereen attent maken op de gevaren die soms kunnen schuilen achter datingapps. Als de Mister Gay vandaag op date gaat, is dat niet zonder een resem aan voorzorgsmaatregelen. “Ik bescherm mezelf nu door eerst te videochatten met mijn date, zijn Instagramprofiel te vragen en bij elk afspraakje is er een vriendin op de hoogte. Als ik een eerste keer afspreek, zal dat bovendien overdag zijn en vaak op een openbare plaats.” De Mister Gay krijgt de laatste tijd heel wat ongeruste berichten na het voorval in Beveren. “Maar we mogen niet stilzitten of terug in een hoekje kruipen. Dit mag nooit meer gebeuren. Op straat lopen hand in hand of kussen: ook wij, homo’s, mogen ons geluk uiten. En ik zal blijven strijden voor een open gemeenschap. Speak up”, besluit hij.