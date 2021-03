Zo vaak word je verliefd in je leven

Liefde, we hunkeren er allemaal naar. De één blijft levenslang samen met z’n jeugdliefde, de ander heeft elk jaar een nieuwe partner en voelt zich daar goed bij. Hoewel liefde een universeel begrip is, geven we er allemaal onze eigen invulling aan.

Hoe vaak je verliefd wordt in je leven, is dus erg persoonsgebonden. En wat is verliefd zijn überhaupt? Kunnen we daar wel een definitie op plakken? Die existentiële vragen schuiven we voor het gemak even aan de kant om te focussen op hoe vaak de gemiddelde mens verliefd wordt in een leven.

Beginnersfout

Elephant Journal trok met die vraag als basis op onderzoek uit en kwam erachter dat we vaak drie keer verliefd worden. En op drie verschillende types. De eerste persoon op wie je verliefd wordt, is vaak iemand die op papier perfect lijkt. Je bent jong, je kan nog niets vergelijken en in het begin is alles rozengeur en maneschijn. Beetje bij beetje kom je er echter achter dat schijn bedriegt en dat dit wellicht toch niet de ideale persoon is voor jou. Ander en beter!

Veeleisend

Met die eerste ervaring in het achterhoofd ga je vervolgens op zoek naar de ware. Je bent ervan overtuigd dat je een heel stuk wijzer bent geworden dankzij je eerste relatie en dat je nu wel in staat bent om een goede keuze te maken. Je hebt een lijstje met voorwaarden waar je je tot op de letter aan houdt. Je ontmoet iemand die – wederom – ideaal lijkt en waarvan je nu zeker weet dat het wel gaat lukken. Niet dus. Je probeert alles, gaat uit elkaar en probeert vervolgens de relatie weer te lijmen. Maar de barsten zijn er al en vroeg of laat zal je beseffen dat het tijd is om verder te gaan met je leven.

The one and only

Daar is hij of zij dan: de ware. Derde keer, goeie keer, en dat geldt vaak ook in de liefde. Nee, deze persoon is niet perfect en matcht niet met je lijstje met voorwaarden. Maar jullie voelen je op je gemak bij elkaar, kunnen urenlang discussiëren en beseffen dat dieptepunten ook bij een relatie horen. Uiteindelijk zorgen die meningsverschillen er alleen maar voor dat jullie meer begrip voor elkaar gaan hebben. “En ze leefden nog lang en gelukkig.” Toch?