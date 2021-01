Singles: dit zeggen de sterren over jouw liefdesleven in 2021

Of we in 2021 corona al dan niet eindelijk van de aardbol stompen, lijken de sterren niet te weten. Je liefdesleven kunnen ze echter wel voorspellen. Een hartverscheurende keuze, een opwindende relatie of iemand die je letterlijk een handje wil helpen: ontdek wat je horoscoop voor jou in petto heeft.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Voor de steenbok begint het jaar rustig. Tot en met juni zit er eigenlijk niet veel aan te komen. Kansen komen er wel, maar grijpen doe je ze niet. Maar in juni gaat het duidelijk allemaal wat meer beginnen kriebelen, zeker op seksueel gebied. Van het een komt het ander, maar een relatie zit er nog niet meteen in. Wanhoop niet, want op het einde van het jaar wacht een verrassing jou op. Kijk goed uit naar iemand die verlegen, betrouwbaar en hoogopgeleid is.

Waterman (20 januari – 19 februari)

Er gaat geen maand voorbij of er ligt een kans voor het grijpen. Maar je doet er niks mee. Er komen wel enkele romances, maar een voor een zullen ze nergens op uitdraaien. Je moet je vooral afvragen of je wel bereid bent om je vrijheid op te geven. Als je erin slaagt om je emotioneel open te stellen, zal december je goed nieuws brengen.

Vissen (20 februari – 20 maart)

Als geboren vis voel je je dit jaar als op het droge. Het liefste zwem je in de zee en doe je dat niet alleen. Energie om er te raken? Dat heb je al lang niet meer. Dan lijkt het inderdaad makkelijker om toch maar even aan te pappen met je ex, maar vergeet het maar: veel te gecompliceerd! Maak je echter geen zorgen over het gebrek aan energie, want online ga je alsnog iemand leren kennen die je heel gelukkig kan maken.

Ram (21 maart – 20 april)

Een partner staat niet meteen bovenaan je verlanglijstje. In 2021 zijn er wel enkele kandidaten die vooral je ego strelen, maar met een avontuurtje is er toch ook niks mis? Kijk toch maar uit je doppen, want in de eerste week van juni ligt er iemand op de loer. En in september lacht het geluk je helemaal toe. Alles kan dus snel veranderen, maar je weekhoroscoop herinnert je eraan wanneer je moment is aangebroken.

Stier (21 april – 20 mei)

Het begin van het jaar is een periode boordevol kansen, maar verwacht vooral nog niks en laat het op je afkomen. Dan staat het in de sterren geschreven dat ze wel zullen volgen. Een vaste relatie, een avontuurtje of toch gewoon een affaire? In mei en augustus staat er veel te gebeuren en jij hebt de touwtjes in handen.

Tweeling (21 mei – 21juni)

Dit wordt jouw jaar, maar let er wel op dat je geen al te hoge eisen stelt aan jouw toekomstige partner. Op seksueel gebied kan je je in ieder geval uitleven, maar let wel op voor wat november brengt. Je gaat iemand ontmoeten waarvan je serieus onder de indruk bent. Hier heb jij de keuze: een onenightstand of toch wat meer …

Kreeft (21 juni – 22 juli)

We moeten eerlijk zijn: online daten is niks voor jou. In 2021 moet je vooral geduld hebben. Ga niet zoeken, maar trek gewoon op met vrienden en kijk alvast uit naar een boeiende zomer. Een nieuwe vlam staat dan op je te wachten en in november volgt er zelfs een verrassing die niemand had zien aankomen.

Leeuw (23 juli – 23 augustus)

Mislukte relaties, gebroken vertrouwen en vergane herinneringen, jij kent het wel. Sta er niet te lang bij stil en leer vooral om die muur om je heen af te breken. Hoe dan ook brengt 2021 je uitdagingen. Zo ga je twee mensen ontmoeten. Iemand die ouder en conservatief is en iemand zonder interesse voor verantwoordelijkheid. Twee tegengestelden en twee dilemma’s. Wacht echter niet te lang, want voor je het weet is september voorbij en heb je je kans verkeken.

Maagd (24 augustus – 23 september)

Dit jaar wordt voor jou socialer dan vorig jaar, maar dat zal je niet verbazen. In ieder geval zal je veel mensen leren kennen, maar slechts twee daarvan kunnen je ideale partner zijn. Je krijgt de keuze tussen spiritueel en hoogopgeleid. Met een van hen heb je een mooie toekomst. Verbind je echter nog niet voor 15 mei, want anders is je kans wellicht verkeken.

Weegschaal (24 september – 23 oktober)

Het lijkt erop dat niemand echt beseft hoe eenzaam jij je soms kan voelen. Wanhoop niet, zelfs als de online weg jou geen succes oplevert. Laat je ook niet frustreren, want in juli leer je alsnog iemand kennen. Iemand waarvan je aandacht krijgt, waardoor je gaat stralen en waarna er ineens nog iemand in je leven verschijnt. Houd ze niet alle twee aan het lijntje of 2021 eindigt al even eenzaam al dat het begonnen was.

Schorpioen (24 oktober – 22 november)

Onthoud dat je niet single bent omdat je onaardig of onaantrekkelijk bent, maar wel omdat je je zo afstandelijk opstelt. Toch is er geen sterrenbeeld met een grotere kans op een relatie en het enige wat jij daarvoor hoeft te doen, is vaker te glimlachen. Het wordt iemand die vlakbij woont en die je ook oprecht zal willen leren kennen. Laat je echter niet afleiden, want er zijn een aantal andere singles die je danig in de war kunnen brengen.

Boogschutter (23 november – 21 december)

De boog kan niet altijd gespannen staan en je hebt liever geen partner dan de verkeerde. Weet echter dat als je de liefde niet serieus neemt, het nooit zal lukken. In september of oktober zal je dat ook wel zelf merken. Online staat er iets te gebeuren en je zal geen spijt krijgen als je dan even doorzet en door de zure appel heen bijt.