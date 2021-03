Nieuw ministerieel besluit is duidelijk: persoon mag huis betreden op weg naar tuin

“Eén persoon mag tegelijk het huis of een toeristische logies occasioneel en kortstondig betreden. Deze persoon wordt niet beschouwd als een duurzaam onderhouden nauw contact.” Dat staat in het Ministerieel Besluit over de maatregelen die het Overlegcomité op vrijdag 4 maart aangekondigd heeft, dat zondag in het Belgische Staatsblad gepubliceerd is.

Het Overlegcomité van afgelopen vrijdag besliste dat mensen vanaf vandaag met 10 personen in open lucht mogen afspreken. Dat kan ook in je tuin, verduidelijkte federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gisteren, aangezien het toegestaan is om iemand door je huis te laten wandelen naar je tuin, aldus de minister. Die optie is nu ook bevestigd door het ministerieel besluit dat in het Staatsblad gepubliceerd werd.

Dit ministerieel besluit bevat de wijzigingen die in werking treden op 8 maart. In het MB verduidelijkt dat mensen door het huis mogen om in de tuin te geraken. Zaterdag had minister Vandenbroucke al gezegd dat dat mocht. “Ook wie in een rijhuis woont, mag dus mensen ontvangen en dat mag ook als ze daarvoor door het huis moeten”, verklaarde hij. In het MB wordt benadrukt dat die persoon niet als een nauw contact beschouwd wordt. In de loop van volgende week zal een nieuw ministerieel besluit volgen, met de overige beslissingen van het Overlegcomité.

Buiten spelen voor kinderen

De verschillende regeringen van ons land beslisten vrijdag samen met de experten van de GEMS ook om vanaf vandaag 50 personen toe te laten op begrafenissen en uitvaarten. Privésauna’s mogen de deuren weer openen, maar wel enkel voor mensen die samen op hetzelfde adres wonen. Kinderen tot 13 jaar mogen deelnemen aan georganiseerde binnenactiviteiten met maximaal 10 deelnemers en georganiseerde buitenactiviteiten met maximaal 25 deelnemers. Voor kinderen tot 18 jaar is er toegestaan dat georganiseerde buitenactiviteiten met maximaal 10 deelnemers weer mogen doorgaan.