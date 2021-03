Dit zijn alle versoepelingen voor de komende maanden

Het Overlegcomité heeft vanmiddag opnieuw samengezeten om de verdere aanpak van de coronacrisis te bespreken. Zoals verwacht werden er verschillende versoepelingen aangekondigd.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) begon de persconferentie door mee te geven dat de coronacijfers het relatief goed doen, maar dat we voorzichtig moeten blijven. Toch werd beslist om stapsgewijs meer versoepelingen door te voeren om het voor iedereen draaglijk te houden. “We zijn ons zeer bewust van het feit dat er nood is aan perspectief en dat na die lange maanden van aangehouden inspanningen, die ons geholpen hebben de situatie onder controle te houden, de mentale en fysieke last zeer groot is. Daarom heeft het Overlegcomité gekeken naar welke maatregelen we kunnen nemen die zo veilig mogelijk zijn. Dan gaat het voornamelijk over maatregelen die ons toelaten om buiten meer zaken te doen. Daar is het veilig, daar is het verantwoord”, klinkt het.

Grotere buitenbubbel

Vanaf 8 maart gaat het aantal contacten buiten van 4 naar 10, uiteraard met behoud van anderhalve meter afstand en met mondmasker. “Door mensen in een grotere groep buiten toe te laten, creëren we de mogelijkheid om voor meer verbondenheid te zorgen. Een verbondenheid die ons moet ondersteunen in deze moeilijke momenten”, aldus De Croo.

Ook worden er vanaf dan 50 personen toegelaten op begrafenissen.

Contactonderwijs

Vanaf 15 maart zijn daguitstappen opnieuw toegelaten in het lager en secundair onderwijs, kan er opnieuw voltijds contactonderwijs georganiseerd worden voor kwetsbare groepen en is er ruimte voor contactonderwijs in het hoger onderwijs met een capaciteit van 20 procent.

Buitenevenementen en pretparken

Vanaf 1 april mogen de cultuur- en sportsector weer buitenevenementen organiseren met maximaal 50 aanwezigen. Ook pretparken mogen vanaf dan weer open.

Reisverbod

Het reisverbod blijft van kracht. Het wordt verlengd tot 19 april, de dag na de paasvakantie.

Heropening van de horeca

Vanaf 1 mei is het de bedoeling dat er massief gebruikgemaakt wordt van sneltesten en zelftesten. Dat zou moeten zorgen voor een veilige overgang van buitenactiviteiten naar binnenactiviteiten. Dan zou ook de horeca de deuren weer mogen openen, weliswaar onder strenge voorwaarden. “We hopen dat we in mei ver genoeg staan in onze vaccinatiecampagne en dan kunnen we voor de eerste keer ook spreken over binnenactiviteiten. Bijvoorbeeld voor de horeca en winkels”, aldus De Croo..

Avondklok

De huidige avondklok blijft van kracht. In Vlaanderen geldt die dus van middernacht tot 5 uur ’s ochtends. In Brussel en Wallonië geldt die van 22 uur tot 6 uur.

Op 26 maart is er een nieuw Overlegcomité om de situatie te evolueren.