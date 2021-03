Deelnemer ‘The Voice of Holland’ valt na slecht optreden ook nog eens hard op gezicht (foto)

Als het eenmaal tegen zit, dan zit het vaak ook goed tegen. Deze uitspraak is maar al te pijnlijk waar voor ‘The Voice Of Holland’-deelnemer Jasper Wever. De 28-jarige is een dag na een slecht optreden in de show onderuit gegaan. Wever heeft daarbij verwondingen aan zijn gezicht opgelopen.

Soms zit alles gewoon even tegen. Dat heeft Jasper Wever, een 28-jarige kandidaat in ‘The Voice of Holland’ aan de lijve ondervonden. De zanger kende niet zijn beste optreden in de zangwedstrijd, moest dan ook kritiek slikken van de jury en maakt op de koop toe de dag erna een pijnlijke val. Het resultaat: enkele schrammen en bulten op zijn hoofd en een gekrenkt ego.

Zijn coach Jan Smit deelt op Instagram beelden van het gezicht van Jasper. Op de foto is duidelijk te zien dat de kandidaat een stevige smak heeft gemaakt. In de tekst onder de post laat Jan weten dat Jasper met zijn gezicht op een tegelvloer is gevallen. Ondanks dat wil de coach er alles aan doen om hem klaar te stomen voor de tweede liveshow. “Met een beetje make-up lappen we hem weer op voor komende vrijdag…”, schrijft Jan.

Bibberen op zijn benen

Dit is helaas niet de eerste keer dat het tegenzit voor Jasper. De 28-jarige staat inmiddels bekend als de zenuwachtigste kandidaat ooit. Tijdens de knock-outs was Jasper zo zenuwachtig dat Anouk het optreden stil liet leggen. Ze praatte een beetje op hem in in de hoop Jasper zo wat te kalmeren

Tijdens de eerste liveshow ging het helaas weer mis. Naast de zenuwen had Jasper ook last van zijn keel. Deze omstandigheden beïnvloedden zijn optreden. Ondanks dat stemde het publiek hem door naar de vorige ronde. Dat was een beslissing waar met name Anouk zich niet in kon vinden. “Dit is niet de plek voor jou om te staan. Je moet kilometers maken”, had ze Jasper eerder nog als advies gegeven. Het is te hopen dat de TVOH-deelnemer tijdens de tweede liveshow geen last zal hebben van zijn verwondingen.