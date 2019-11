‘The Voice Holland’-coaches Anouk en Lil’ Kleine kunnen niet door één deur

De Nederlandse zender RTL heeft bevestigd dat er iets is voorgevallen tussen The Voice-coaches Anouk en Lil’ Kleine. De zender spreekt van een “aanvaring” en geeft toe dat de problemen tussen de twee nog niet van de baan zijn.

RTL wil niet kwijt wat er precies is voorgevallen tussen de twee artiesten en wat de aanleiding van de ruzie was. De zender gaat dan ook niet in op geruchten die werden besproken in RTL Boulevard.

In het entertainmentprogramma werd gesuggereerd dat Lil’ Kleine Anouk zou hebben uitgescholden en dat het daarna tot een gevecht kwam, waarna de opnames stilgelegd moesten worden. Anouk zou daarna gezegd hebben niet meer met de rapper in één ruimte te willen zijn.

Gastcoaches

Het voorval vond volgens ingewijden plaats tijdens de opnames van de talentenjacht. De knock-outfase van het programma werd vervolgens opgenomen met gastcoaches, onder wie Marco Borsato en Angela Groothuizen, die eerder kandidaten begeleidden in het programma.

Volgens RTL is hiervoor gekozen omdat dit het tiende seizoen betreft, maar volgens Shownieuws was het doel hiervan dat Lil’ Kleine en Anouk niet tegelijk in de studio aanwezig hoefden te zijn.

“Gebeurt wel vaker”

Presentator van de talentenjacht Martijn Krabbé bevestigt in gesprek met RTL Nieuws dat hij heeft vernomen dat er een “akkefietje” heeft plaatsgevonden, maar zegt er niet bij te zijn geweest.

Volgens Krabbé zijn de problemen tussen Anouk en Lil’ Kleine nog niet opgelost, maar is dit niet ongebruikelijk op de set van het programma. “Gebeurt wel vaker hoor, dat coaches op het scherpst van de snede strijden tegen elkaar”, aldus de 51-jarige presentator.