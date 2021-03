Aangehouden man verstopt duizenden euro’s op wel heel originele plaats

Twee mannen uit Algerije en Frankrijk zijn vrijdagavond door de Nederlandse politie aangehouden op verdenking van witwassen. Tijdens de aanhouding bleek een van de mannen duizenden euro’s in zijn schoen verstopt te hebben.

Nederlandse agenten op patrouille zagen vrijdagavond een Franse auto over de A58 rijden en sloten de wagen te controleren. Ze leidden de auto naar een controleplaats op de Nansenbaan in Goes. Daar werden de mannen gevraagd om zich te legitimeren, maar de Fransman kon geen identiteitsbewijs laten zien. De bestuurder, een 31-jarige Algerijn, kon dat wel, maar bleek niet in het bezit van een rijbewijs te zijn.

Agenten vroegen de 23-jarige Fransman zijn schoenen uit te trekken omdat daar soms identiteitsbewijzen verstopt worden, maar in plaats van een ID-kaart, kwam er een geldbedrag van enkele duizenden euro’s tevoorschijn. Ook de man uit Algerije bleek een groot geldbedrag verstopt te hebben in zijn kleding.

Onder invloed

Niet alleen bleken de twee mannen in het bezit te zijn van veel contant geld, de 31-jarige Algerijn was ook onder invloed van drugs, zo bleek uit een speekseltest. De man weigerde een bloedafname door een arts.

Beide mannen zijn aangehouden op verdenking van witwassen en zitten momenteel vast. Met behulp van een tolk worden ze door rechercheurs gehoord. Het geld is door de politie in beslag genomen.