BIZAR. Honden voelen aan of hun baasje liegt

Een nieuwe wetenschappelijke studie wijst uit dat honden op basis van hun herinneringen aanvoelen of een bepaalde persoon liegt.

Japanse wetenschappers wilden uitzoeken hoe trouw honden nu daadwerkelijk zijn. Ze ontdekten dat de viervoeters onthouden welke personen die hun pad kruisten betrouwbaar zijn, en welke niet.

Daarnaast lijken honden ook te weten wanneer ze belogen worden. Dat is althans de conclusie die in het wetenschappelijk magazine Animal Cognition gepubliceerd werd.

“Grotere sociale intelligentie dan gedacht”

“Honden hebben een meer gesofisticeerde sociale intelligentie dan we tot nu toe dachten”, verklaarde hoofdonderzoeker Akiko Takaoka, verbonden aan de universiteit van Kioto, tegenover BBC. “Die intelligentie is geëvolueerd doorheen hun geschiedenis van domesticatie door mensen.”

De onderzoekers voerden testen uit met tientallen honden. Uitgangspunt was de theorie dat, als een persoon naar iets wijst, een hond altijd in de aangewezen richting zou uitlopen en zou uitzoeken waarom hij die richting uitgestuurd werd.

Oordelen op basis van ervaringen

Om die hypothese te staven, stuurde een onderzoeker elke testhond richting een container gevuld met eten. Bij de tweede test waren die containers leeg. Toen de onderzoeker bij de derde test opnieuw richting een container wees, negeerde het gros van de honden die instructie.

Volgens Takaoka bewijzen de proeven dat honden op basis van hun ervaringen oordelen of een persoon betrouwbaar is of niet. Ze voegde er nog aan toe “verrast” te zijn door het feit dat honden hun vertrouwen in een persoon zo snel konden verliezen.