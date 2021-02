Slecht nieuws voor honden lovers: de Belg is een kattenmens

Ben je een honden- of een kattenmens? Het is een vraag die tijdens menige eerste date aan bod komt en die bepalend kan zijn voor je toekomst. Als jij niet zonder je trouwe viervoeter kan, maar een eventuele partner ziet dat niet zitten, wel, dan is de keuze snel gemaakt.

Maar misschien heb je je weleens afgevraagd welk van die twee de populairste categorie is. Houden mensen over het algemeen meer van katten of van honden? Het weekblad Paris Match ging op onderzoek uit en kwam tot een conclusie.

Katten aan de top

Uit hun enquête bleek namelijk dat één op de drie Belgen thuis een kat heeft, terwijl dat voor honden slechts één op de vijf is. Kattenmensen zijn dus overduidelijk in de meerderheid. En de Belg blijkt ook een voorkeur te hebben voor raskatten. De populairste soort is de British shorthair, op de voet gevolgd door de Maine coon. Ben je single en een hondenmens, dan weet je vanaf nu dus dat het niet vanzelfsprekend is om je soulmate tegen te komen…