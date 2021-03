WHO gekant tegen Europese vaccinatiepas, pandemie begin 2022 voorbij

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst het Europese vaccinatiepaspoort af waar de Europese Commissie aan werkt. Toch is de invoering ervan, deze zomer, “onvermijdelijk”, zei de regionale directeur van de WHO in Europa, de Belg Hans Kluge, aan de krant Die Welt. “Maar het is geen aanbeveling van de WHO.”

Kluge uit ernstige bedenkingen bij het paspoort. Zo is onzeker hoelang de immuniteit blijft gelden. Ook kan een vaccin “niet volledig de besmetting van andere personen vermijden”. De Europese Commissie wil op 17 maart een ontwerp voorstellen voor een “digitale groene pas”, die coronavaccinaties, -besmettingen en negatieve tests zal oplijsten. Doel is om zo op een veilige manier restricties te kunnen opheffen en reizen opnieuw mogelijk te maken in Europa.

Bewijs van immuniteit

De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie maakten eerder bekend dat ze snel zo’n digitale vaccinatiepas willen. Binnen drie maanden moet het technisch mogelijk zijn dat gevaccineerden in Europa zo kunnen bewijzen dat ze immuniteit hebben.

Kluge verwacht dat de coronapandemie in ongeveer tien maanden achter de rug zal zijn. Hij gaat ervan uit dat 2021 nog een COVID-jaar wordt, na 2020 dat ‘terra incognita’ was. “Een jaar later weten we veel meer. Daarom ga ik ervan uit dat de pandemie begin 2022 voorbij is. Dat betekent niet dat het virus weg zal zijn. Maar hopelijk zijn er dan geen disruptieve maatregelen meer nodig.”

Opletten voor mutaties

Kluge waarschuwt er wel voor om coronamutaties ernstig genoeg te nemen. Sommige kunnen zich zeer snel verspreiden en gaan gepaard met een ernstig ziektebeeld. “Als dat samenvalt met een langzame vaccinatiecampagne, dan verliezen we het momentum. Dan kan het virus weer de bovenhand nemen.” Het is volgens Kluge dus niet het moment in Europa om achterover te leunen.

Het Europese bureau van de WHO zei donderdag het aantal nieuwe besmettingen in Europa gestegen is met 9%. De veelbesproken achteruitgang van de jongste zes weken was daarmee voorbij. Virusvariant B.1.1.7, die voor het eerst in Groot-Brittannië optrad, teistert intussen 43 van de 53 Europese landen.