Europa legt vaccinatiepas nog deze maand op tafel

De Europese Commissie zal nog deze maand een voorstel op tafel leggen voor een “digitale groene pas” voor mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen maandagochtend gezegd in een vergadering met de Europarlementsleden van haar Duitse partij CDU/CSU.

Het wetgevende voorstel moet duidelijk maken hoe de digitale pas er concreet gaat uitzien. “We willen de komende maand de technische voorwaarden creëren”, zei von der Leyen. Ze verduidelijkte dat de bezitter in de hele Europese Unie zal kunnen bewijzen dat hij of zij is ingeënt tegen SARS-CoV-2. Wie nog geen kans heeft gehad om een prik te krijgen, zal via dezelfde pas de resultaten van een test kunnen voorleggen, of kunnen aantonen dat immuniteit is opgebouwd na een eerdere infectie.

3 maanden technische voorbereiding

Von der Leyen had donderdagavond na een videoconferentie van de Europese regeringsleiders al aangegeven dat de technische voorbereiding van de vaccinatiepas zo’n drie maanden in beslag zal nemen. Verschillende nationale systemen moeten interoperabel worden gemaakt. “Om van de pas een succes te maken, hebben we de steun van alle lidstaten nodig”, beklemtoonde de Commissievoorzitter, die verzekerde dat het systeem veilig en privacybestendig zal zijn.

Landen kunnen nog verder gaan

Een woordvoerder voegde toe dat het voorstel kadert in het streven van de Commissie om het vrije verkeer van personen te “faciliteren”, wat tot haar bevoegdheden behoort. De groene pas dient grensoverschrijdend reizen, legde hij uit. Het blijft de bevoegdheid van de lidstaten om te beslissen of er aan zo’n bewijs ook andere voordelen worden gekoppeld, bijvoorbeeld de aanschaf van een festivalticket of een reservatie bij een restaurant. Daarover hebben ze onderling nog geen afspraken gemaakt.

Zuidelijke lidstaten hopen dat een Europees erkende digitale pas hun belangrijke toeristische sectoren aanstaande zomer een boost kan geven. Landen als Duitsland, Frankrijk en België stonden eerder op de rem. Ze toonden zich beducht voor een verdoken vaccinatieplicht, of discriminatie tussen burgers die reeds een kans op vaccinatie hebben gehad en zij die nog moeten wachten.