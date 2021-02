Gehandicaptenzorg start met vaccinaties

De eerste 68 bewoners van een voorziening voor mensen met een handicap zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat gebeurde in Overijse, bij vzw De Kerselaar, in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). Ook 68 personeelsleden kregen een prikje.

In totaal zullen de komende weken zo’n 41.000 personen uit de sector gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Het gaat om ruim 14.900 meerderjarigen met een handicap die dag en nacht verblijven in een voorziening of ouderinitiatief. Ook mensen die sinds corona thuis verblijven, maar in gewone tijden wel in een voorziening wonen, komen aan de beurt.

Tegelijkertijd krijgen ook zo’n 25.900 personeelsleden een vaccin. Het gaat dan zowel om personeel uit de meerderjarige als de minderjarige voorzieningen, en personeel uit de dagcentra, als zij ook contact hebben met mensen die residentieel verblijven in de voorzieningen.

De komende weken en maanden komen 209 voorzieningen en 10 ouderinitiatieven aan bod. Deze week nog krijgen de bewoners en personeelsleden van 25 voorzieningen hun vaccins: negen in West-Vlaanderen, twee in Limburg, zes in Oost-Vlaanderen, vier in Antwerpen en vier in Vlaams-Brabant. Zes hubziekenhuizen voorzien de levering van de vaccins.

Voor de 5.800 personen die gebruik maken van de dagcentra en de Diensten Zelfstandig Wonen is nog niet bekend wanneer zij hun prik kunnen gaan halen. De 1.400 personeelsleden die geen contact hebben met voorzieningen waar mensen dag en nacht verblijven, worden meegenomen in de groep van zorgverleners die in de vaccinatiecentra hun spuitje krijgen.

Roep om versoepelingen

Ondertussen klinkt de roep om versoepelingen steeds luider. De Vlaamse Sportfederatie (VSF), die 65 sportfederaties en 18.000 sportclubs in Vlaanderen vertegenwoordigt, roept het Overlegcomité op om sport bovenaan de agenda te zetten in de volgende fase van de versoepelingen. «We zijn overtuigd dat we op een veilige manier stelselmatig kunnen hervatten», klinkt het bij voorzitter Koen Umans. De VSF vraagt snel perspectief voor indoorsporten bij alle leeftijden en wil ook dat individuele competities kunnen herstarten.