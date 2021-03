Kan de derde golf nog vermeden worden? Steven Van Gucht schept duidelijkheid.

De coronacijfers blijven jammer genoeg stijgen, maar kunnen we intussen al van een derde golf spreken? Volgens Steven Van Gucht zitten we op een kantelmoment.

De afgelopen week werden er gemiddeld 2.394 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een toename van 12 procent op weekbasis. Deze toename ligt wel lager dan de voorbije dagen, toen er stijgingen tot 25 procent waren.

Opvallend meer nieuwe ziekenhuisopnames

Ook de nieuwe ziekenhuisopnames zijn de afgelopen week opvallend gestegen. Verleden week waren er gemiddeld 149 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is 20 procent meer dan de week ervoor. In totaal liggen er nu 1.936 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een verdere toename van 12 procent. 410 patiënten liggen op intensieve zorgen, een toename van 18 procent op weekbasis.

Minder overlijdens

De overlijdens gaan verder in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag in totaal 23 overlijdens te betreuren omwille van corona. Dat is 26 procent lager dan de week ervoor. Dit hebben we voornamelijk te danken aan de betere situatie in de woonzorgcentra, waar het aantal corona-overlijdens sterk is gedaald met 68 procent.

Nog geen derde golf

Volgens Steven Van Gucht zijn we nog niet aanbeland in een derde golf, maar kan dat nog wel komen als we niet voorzichtig zijn. “Het is nog te vroeg om te kunnen spreken over een derde golf of een golfje. Ik denk dat een derde golf nog steeds vermeden kan worden, maar er is wel degelijk een risico dat dit het begin is van een derde golf. Je kan pas spreken van een golf zodra die zich beter aftekent en daarvoor is het momenteel nog te vroeg. Het is nog altijd mogelijk dat er een stabilisatie of een daling in de cijfers komt. Ik ben ervan overtuigd dat we deze trend ook kunnen omkeren mits we er goed op letten om onze dichte contacten te beperken en de basismaatregelen goed te blijven respecteren. Dit biedt ongetwijfeld de beste perspectieven voor versoepelingen in de toekomst, in de maanden april en mei”, vertelde hij tijdens de persconferentie van Sciensano.