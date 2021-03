Japan vraagt China om geen anale coronatests meer af te nemen: “De mentale schade is groot”

De Japanse regering heeft China gevraagd om Japanners niet meer te testen op corona via anale wissers. De procedure veroorzaakt te veel psychologische schade, aldus de kabinetssecretaris van Japan op een persconferentie maandag.

“Sommige Japanners hebben onze ambassade in China gemeld dat ze anale coronatesten hebben moet ondergaan, en dat heeft veel psychologische schade veroorzaakt”, zei de Japanse kabinetssecretaris Katsunobu Kato maandag op een persconferentie. Door die klachten van landgenoten vraagt Japan hun overzeese buren dan ook om te stoppen met de kennelijk vernederende manier van testen.

De getroffen Japanners werden anaal getest toen ze China binnenkwamen of er in quarantaine moesten, aldus Kato. Hoeveel Japanse burgers zich juist voorover hebben moeten buigen, is niet geweten.

In een reactie op de Japanse klacht stelde de woordvoerder van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Wenbin, dat de Chinese testmethodes “wetenschappelijk beproefd” en “conform de epidemiologische veranderingen en de wet” zijn. Vorige week ontkende datzelfde ministerie nog dat de anale tests gebruikt waren bij Amerikaanse diplomaten, nadat die daar in Amerikaanse media over hadden geklaagd.

Twijfel over doeltreffendheid

Eind januari berichtte de Chinese staatstelevisie het hoogrisicocontacten ging testen op corona met anale wissers. Bij de test wordt een katoenen wattenstaafje 3 tot 5 centimeter diep in de anus ingebracht en daar zachtjes rondgedraaid.

Volgens sommige Chinese wetenschappers kunnen anale wissers vals negatieve coronatesten vermijden, omdat virusdeeltjes langer in de stoelgang opgespoord kunnen worden dan in de luchtwegen. Zeker bij kinderen is een anale coronatest aangewezen, luidt het, want hun stoelgang bevat een hogere virale lading dan die van volwassenen. Andere experts twijfelen echter over de doeltreffendheid van zulke tests.