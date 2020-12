BIZAR. Deze Japanse kroeg is voorbehouden voor pessimisten (foto’s)

Dat de doorsnee westerling soms geen touw kan vastknopen aan de Japanse cultuur staat als een paal boven water. Het zoveelste voorbeeld van de bizarre uitspattingen van de Japanse volksaard is de Negative Cafe and Bar Mori Ouchi: een kroeg speciaal ingericht voor pessimisten.

‘Enkel negatieve mensen’, zo leest het bord bij de ingang van Mori Ouchi. De bar bevindt zich in de Shimokitazawa-wijk in Tokio, een bruisende studentenwijk waar jongelui het leven vieren (al zal dat in deze coronatijden wel meevallen).

Het kleine ‘pessimistencafé’ hanteert een bijzonder inkombeleid: mannen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat ze in het gezelschap vertoeven van een vrouw. Voor vrouwen gelden dan weer geen toegangsregels. Binnen heerst een vredige, warme sfeer, met veel houtwerk en knusse zitcompartimenten, waarvan sommige zelfs voorzien zijn van een rustgevend aquariumpje in de muur. Het interieur heeft de allures van een Scandinavische sauna.

Cocktails met lange namen

“Mensen zeggen altijd dat positivisme goed is en pessimisme slecht, maar ik denk niet dat negatief denken zo slecht is”, aldus de eigenaar van Mori Ouchi, die het interieur eigenhandig gebouwd heeft en het café opende in de herfst van 2019. “Ik denk dat veel pessimisten gewoon gereserveerd zijn in hun gedrag, hetgeen een vorm van vriendelijkheid is. Ik wou voor die mensen een oase van rust voorzien met dit café.”

Op het menu springen de unieke cocktails in het oog, met extreem lange namen zoals ‘On My Birthday, My Mom Sent Me a Melon from the Countryside, and I Didn’t Have the Heart to Tell Her that I Don’t Really Like Melon Very Much Anymore’, ‘The Only Good Thing About My Dad Was That He Was an Earnest Person, But 22 Years Ago He Suddenly Disappeared, Leaving Behind a Letter That Said ‘Pegasuses are Real’ en ‘Yesterday, I Buried the Cursed Kokeshi Doll Deep in the Mountain Forest, But When I Woke Up This Morning It Was Back on My Shelf’.