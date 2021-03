Man eist geld terug nadat date met vrouw op niets uitdraait: “Zielig en belachelijk!”

Een vrouw viel achterover van verbazing toen een man waarmee ze drie keer gedatet had zijn traktaties terugvroeg toen ze aangaf dat ze niets met hem wou beginnen. Ze deelde het gesprek op Twitter, waar het al snel viraal ging.

Het overkwam Alex Colboth, een vrouw uit de Amerikaanse staat Wisconsin. Ze ging onlangs drie keer op date met een man, maar na de derde date hoefde het niet meer voor haar. De man had alles betaald tijdens de dates, maar kwam daar nadien op terug.

Om geld vragen in bericht

Hij vroeg haar in een bericht of ze de helft van de gemaakte kosten kon terugstorten. “Hoi Alex, alles goed? Aangezien ik alles betaald heb tijdens onze drie dates en we elkaar niet meer gaan zien, lijkt het me eerlijk dat je de helft terugbetaalt. Laat ons zeggen dat het op ongeveer 29 euro neerkomt. Bedankt!”, stuurde hij haar.

Hopen op compensatie

Alex deelde zijn bericht op Twitter, waar de tweet intussen al 184.000 likes kreeg. “Hij durft nogal”, schrijft ze erbij. Haar tweet lokte heel wat reacties uit, vooral van mensen die verontwaardigd zijn over zijn eis. “Het gaat niet eens over splitten. Het gaat erom dat hij het pas vraagt nadat hij wist dat zij niet verder wilde. Dus hij trakteerde haar niet uit gulheid, maar omdat hij hoopte op een compensatie (seks, gezelschap, enz), wat heel raar is”, “Heb jij even geluk zeg dat je niets met hem begonnen bent”, “Dat is behoorlijk zielig en belachelijk van hem”, en “Mannen: ofwel betaal je alles zonder verwachtingen, ofwel vraag je op voorhand om de rekening te splitten”, klinkt het onder meer.