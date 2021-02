Vrouw ontdekt dat Tinderdate getrouwd is. Haar reactie? BRILJANT! (video)

Een vrouw matchte onlangs met een man op Tinder. Hij beweerde dat hij vrijgezel was, maar ze ontdekte al snel dat dat niet klopte. Ze besloot om hem dan maar beet te nemen.

Het overkwam een Amerikaanse vrouw uit Atlanta die zichzelf Nadiyah noemt op TikTok. Ze had op Tinder een match met ene Eric. Het klikte meteen en toen ze hem vroeg of hij single was, antwoordde hij affirmatief. Meer nog, hij was op zoek naar een “serieuze relatie”.

Nog een vrouw uitnodigen

Nadiyah zocht en vond hem op Facebook. Daaruit bleek dat de man al 2,5 jaar getrouwd is en zes kinderen heeft. Ze besloot om wraak op hem te nemen. Zaterdag zouden ze afspreken met elkaar, maar Nadiyah vroeg of ze nog een andere vrouw mocht uitnodigen. Eric vond dat helemaal oké. Vervolgens stuurde ze Eric een foto van hem en zijn vrouw. “Slim van je”, reageerde hij. En daar bleef het ook bij.

Mond vol tanden

Haar volgers vonden het een geniale reactie. “Haha, zalig!” en “Dit is waarom ik niet meer online date. Het is vermoeiend. Je antwoord was echter schitterend. Hij stond met de mond vol tanden”, klinkt het onder meer.