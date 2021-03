Golden Globes trapt awardseizoen op gang: dit zijn de winnaars op een rij

Afgelopen nacht werd in de Verenigde Staten het filmprijzenseizoen op gang geschoten met de uitreiking van de Golden Globes. Het werd een groot succes voor Netflix, dat in totaal 10 beeldjes in ontvangst mocht nemen voor z’n producties, met als uitschieters ‘The Queen’s Gambit’ en ‘The Crown’. De postume award voor Chadwick Boseman was het meest emotionele moment van de avond.

Door de aanhoudende coronapandemie – u heeft er misschien al iets over gehoord – opteerden de organisatoren voor een virtuele show vanop twee locaties. Tv-makers en comediennes Tina Fey en Amy Poehler verzorgden vanuit New York en LA leidden de show al voor de vierde keer in goede banen.

‘Nomadland’ verrast

Het beeldje voor beste dramafilm ging enigszins verrassend naar roadmovie ‘Nomadland’, een film over Amerikanen die in busjes door de VS trekken. De prent van Chloé Zhao kreeg ook de Golden Globe voor beste regisseur. Het is nog maar de tweede keer dat een vrouw die award krijgt.

Regisseuse Chloé Zhao

De beste komediefilm en prijs voor beste acteur in een komedie waren voor ‘Borat subsequent moviefilm’ en de onovertroffen Sacha Baron Cohen. Daarin steekt hij behoorlijk de draak met Trump en diens loyalisten tijdens z’n tweede trip door de VS. Beste actrice in een komedie is dan weer ROsamund Pike, voor haar rol in ‘I Care a Lot’.

Netflix valt in de prijzen

Bij de prijzen voor tv was ‘The Crown’, de Netflix-reeks over het Britse koningshuis, met vier prijzen de grote winnaar, waaronder die voor Josh O’Connor, Emma Corrin en Gillian Anderson voor hun rollen als prins Charles, prinses Diana en Margaret Thatcher. Netflix won nog twee andere prijzen. Die gingen naar ‘The Queen’s Gambit’, waaronder een voor hoofdrolspeelster Anya Taylor-Joy.

Chadwick Boseman

Het meest emotionele moment kwam toen de award voor beste acteur in een dramafilm werd uitgereikt aan Chadwich Boseman voor zijn rol in ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, de laatste film waarin hij te zien was voor hij afgelopen zomer overleed aan darmkanker. Het was zijn weduwe Taylor Simone Ledward die het beeldje aanvaardde. “Hij zou zijn ouders, voorouders en zijn geweldige team op de set bedankt hebben”, reageerde ze op emotionele wijze. De Golden Globes behoren tot de meest begeerde prijzen in de Amerikaanse filmindustrie. Ze zijn een belangrijke indicator voor welke films en acteurs een goede kans maken op een Oscar. De prijsuitreiking voor de Oscars is dit jaar uitgesteld vanwege de pandemie, tot 25 april.

Alle winnaars op een rij:

Series

Beste acteur in een tv-serie (Musical of Comedy): Jason Sudekis – “Ted Lasso”

Beste actrice in een tv-serie (Musical of Comedy): Catherine O’Hara – “Schitt’s Creek”

Beste acteur in een tv-serie (Drama): Josh O’Connor – “The Crown”

Beste actrice in een tv-serie (Drama): Emma Corrin – “The Crown”

Beste acteur in een miniserie: Mark Ruffalo – “I Know This Much is True”

Beste actrice in een miniserie: Anya Taylor-Joy – “The Queen’s Gambit”

Beste dramaserie: “The Crown”

Beste miniserie: “The Queen’s Gambit”

Beste vrouwelijke bijrol: Gillian Anderson – “The Crown”

Beste mannelijke bijrol: John Boyega – “Small Axe”

Beste comedy- of musicalserie: “Schitt’s Creek”

FILM

Beste film (comedy/musical): “Borat Subsequent Moviefilm”

Beste dramafilm: “Nomadland”

Beste anderstalige film: “Minari,” USA

Beste filmscenario: Aaron Sorkin – “The Trial of the Chicago 7″

Beste filmsong: “IO SI (Seen)” – “The Life Ahead”

Beste mannelijke bijrol in een film: Daniel Kaluuya – “Judas and the Black Messiah”

Beste vrouwelijke bijrol in een film: Jodie Foster – “The Mauritanian”

Beste animatiefilm: “Soul”

Beste acteur in een dramafilm: Chadwick Boseman, – “Ma Rainey’s Black Bottom”

Beste actrice in een dramafilm: Andra Day – “The United States vs. Billie Holiday”

Beste actrice in een comedy of musical: Rosamund Pike – “I Care A Lot”

Beste acteur in een comedy of musical: Sacha Baron Cohen – “Borat Subsequent Moviefilm”

Beste regisseur: Chloe Zhao – “Nomadland”

Beste soundtrack: “Soul”