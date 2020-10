Donald Trump not amused met Borat, die zijn advocaat in z’n hemd zette: “Wat een creep”

Donald Trump heeft Sacha Baron Cohen, de Britse acteur die met zijn typetje Borat een nieuwe film uit heeft, een “creep” (engerd, nvdr.) genoemd. In Cohens nieuwe Borat-film ‘Borat Subsequent Moviefilm’ neemt de Kazachse reporter Trumps advocaat in de maling.

Na een eerste bioscoophit in 2006 kruipt de Britse komiek Sacha Baron Cohen dit jaar opnieuw in de huid van Borat, een reporter uit Kazachstan die door de Verenigde Staten reist. In het vervolg, voluit ’Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation Of Kazakhstan’, speelt het Republikeinse kopstuk Rudy Giuliani een ongewilde bijrol.

In de vervolgfilm figureert ook de dochter van de Kazachse journalist – een rol die gespeeld wordt door de 24-jarige Maria Bakalova. Ze wordt in de film voorgesteld als een 15-jarig meisje. In een scène die veel stof doet opwaaien interviewt ze Giuliani, momenteel de persoonlijk advocaat van president Trump, onder meer over de Amerikaanse aanpak van het coronavirus. Hij gedraagt zich daarbij flirterig. De meest ophefmakende scène toont hoe Giuliani languit op bed ligt met z’n hand in z’n broek, in de nabijheid van Borats dochter.

Here’s Rudy Giuliani, the personal attorney to the President of the United States. A still picture of Rudy from the Borat movie coming out on Friday. Cant wait… pic.twitter.com/52kFgoOe4J — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 21, 2020

De politicus liet intussen in een reeks tweets weten dat hij slechts zijn overhemd weer in zijn broek stak, en dat hij meteen de politie heeft ingeschakeld toen hij doorhad dat het niet om een echt interview ging.

“Ik vind hem niet grappig”

Ook Trump heeft intussen gereageerd op de ophefmakende actie van zijn advocaat: de Amerikaanse president zei afgelopen vrijdag aan journalisten dat hij Cohen “een bedrieger” vindt. “Ik vind hem niet grappig”, ging hij door. “Voor mij is hij een engerd.”

Cohen heeft in het verleden ook Trump zelf beetgenomen, toen in de gedaante van een ander typetje genaamd Ali G. “Jaren geleden heeft hij me ook proberen te misleiden”, verwees Trump naar dat voorval. “Ik had hem als enige door en zei ‘Geen sprake van’.”

Cohen reageerde op zijn beurt op de commentaar van Trump: “Donald, ik apprecieer je gratis reclame voor Borat!”, klonk het op Twitter. “Ik moet toegeven: ik vind jou ook niet grappig. Maar toch lacht de hele wereld met jou”, sneerde hij nog.