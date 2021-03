“Apart slapen kan bevrijdend werken”

Voor Europese wetenschappers kent het British Science Festival weinig geheimen. Het evenement wordt al sinds 1831 gehouden en was het decor van het eerste gebruik van de term dinosaurus, de eerste demonstratie van draadloze transmissie en een vroeg debat over darwinisme. Nu kwam ook slaap ter sprake.



De grote verrassing op de laatste editie was de wetenschappelijke suggestie dat het delen van een bed met iemand om wie je geeft geweldig is voor seks, maar niet veel anders. Stanley, een gerenommeerd slaaponderzoeker aan de Universiteit van Surrey wiens grijs dunner wordend haar wees op zijn meer dan twee decennia in het veld, vertelde zijn luisteraars dat hij niet in hetzelfde bed sliep als zijn vrouw en dat ze dat waarschijnlijk zouden moeten doen.

Als bewijs wees hij op onderzoek dat hij samen met een collega deed, waaruit bleek dat iemand die een bed deelde, 50 procent meer kans had om ’s nachts gestoord te worden dan iemand die alleen sliep. “Slapen is egoïstisch’, zei hij. “Niemand kan je slaap delen.”

Minder ruimte dan éénpersoonsbed

Stanley zette z’n betoog verder. “Je hebt in een tweepersoonsbed tot negen centimeter minder per persoon dan een kind in een eenpersoonsbed”, aldus Stanley. “Voeg hier nog een andere persoon aan toe die trapt, stoot, snurkt en opstaat om naar de wc te gaan en is het een wonder dat we geen goede nachtrust krijgen?” Hij was niet tegen seks, verzekerde hij zijn toehoorders – alleen de meest letterlijke interpretatie van samen slapen. “We weten allemaal hoe het is om een ​​knuffel te hebben en dan te zeggen:‘ Ik ga nu slapen’ en ga naar de andere kant van het bed. Dus waarom waggel je niet gewoon de overloop af? ”

Meer knuffelpotentieel?

Stanley wendde zich vervolgens tot de gevolgen van al die slechte nachten en bracht een trieste reeks resultaten in kaart, variërend van echtscheiding tot depressie tot hartaandoeningen. Maar er was hoop, zei hij. Omdat slaap net zo belangrijk is als voeding en lichaamsbeweging, betekende het maximaliseren van onze rust dat we fitter, slimmer en gezonder zouden zijn – het soort mensen waarmee we kortom een ​​knuffel zouden willen delen. “Is het niet veel beter als iemand op zijn tenen door de gang loopt om lekker te liggen omdat hij dat wil, in plaats van de hele nacht te snurken, scheten te laten en te trappen?” Vroeg Stanley zich af.