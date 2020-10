WTF! Meisje staart haar zus akelig aan tijdens het slaapwandelen (video)

Slaapwandelen is altijd een beetje griezelig, maar zo wil je je zus toch écht niet naast je bed zien staan in het midden van de nacht.

Amanda Angelo (17) werd onlangs wakker om 3 uur ’s nachts in haar ouderlijk huis in New York. Ze zag hoe haar 16-jarige zus Lexi naast haar bed stond en recht in haar ogen staarde, maar voor de rest geen reactie vertoonde.

Tranen

Drie minuten lang stond Lexi daar roerloos, en dat boezemde heel wat angst in bij haar oudere zus, tot tranens toe. “Ik had echt heel veel schrik. Ik dacht dat ik zou sterven”, reageert Amanda. Uiteindelijk wandelde haar moeder binnen en legde ze Lexi in bed.