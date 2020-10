Vrouw neemt selfie en ziet achteraf iets heel akeligs in de reflectie van haar zonnebril (foto)

Een moeder schrok zich te pletter toen ze thuis een selfie nam en achteraf twee gedaantes zag in de weerspiegeling van haar zonnebril. Ze was op dat moment alleen thuis, dus ze weet echt niet wie of wat het geweest kon zijn.

Sara Medeiros bestelde onlangs een zonnebril en paste hem bij haar thuis in Massachusetts. Ze trok een foto om te zien of de bril haar stond en stuurde het kiekje door naar haar vriend. Ze merkte echter iets vreemds op in de reflectie van een van de glazen. In de deuropening lijken immers twee figuren te verschijnen.

Alleen thuis

De moeder van drie (18, 14 en 2) beweert dat er op dat moment niemand anders thuis was. “Ik was alleen thuis. Ik stond in de keuken met mijn gezicht naar de eetkamer. Achter de deuropening staat mijn eettafel en vier stoelen, maar in de plaats daarvan zie ik twee figuren: een kleine jongen links en een groter persoon rechts”, schrijft ze op Quora.

Jongetje

Medeiros benadrukt dat ze al vaker gemerkt heeft dat er spookachtige dingen gebeuren in haar buurt. “Verschillende spirituele mensen hebben me al gezegd dat de geest van een jong kind me achtervolgt. Ik dacht telkens dat het aan de huizen lag waarin ik gewoond heb, maar blijkbaar ligt het dus aan mij. Wat het ook is, ik schrok me te pletter toen ik het zag”, klinkt het.

Duistere entiteit

Heel wat mensen zien precies hetzelfde en raden haar aan om hen ‘weg te jagen’. “Geen twijfel dat dit een duistere entiteit is. Je kan de ogen zien en de oren zijn puntig. Over de donkere gedaante moet je je zorgen maken” en “Ik viel letterlijk achterover toen ik dit zag. Zo griezelig”, klinkt het onder meer.

Anderen zijn dan weer sceptisch. “Mensen zien wat ze willen zien. Ik zie niet wat jij ziet. Het zijn gewoon reflecties en lichteffecten. Soms zijn de eenvoudigste verklaringen de beste”, luidt het.