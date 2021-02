Verklapt Meghan Markle het geslacht van haar baby op DEZE foto?

Meghan Markle is zwanger van haar tweede kindje, maar het geslacht houdt ze voorlopig nog geheim. Heel wat mensen vermoeden echter dat ze het stiekem toch vrijgegeven heeft.

Vorige week raakte bekend dat Meghan Markle en prins Harry in blijde verwachting zijn van hun tweede kindje. Een zusje of broertje dus voor Archie, die in mei 2 jaar wordt.

Aanwijzing

Het geslacht van haar tweede baby is echter nog niet bekend, al kent het koninklijke koppel dat wellicht zelf al wel aangezien Meghan rond de vijf maanden zwanger is. Verschillende mensen denken zelfs dat de 39-jarige hertogin van Sussex een duidelijke aanwijzing gaf in een filmpje waarin het koppel praat over Archewell Audio, hun productiebedrijf dat podcasts zal maken.

Pronkstuk

Daarin pronkte er een opvallende ring rond Meghans middelvinger. Het gaat om een gouden ring met een felroze saffier, een prachtjuweel van Ecksand met een waarde van 1.160 euro. “Wow, nu weten we dat het een meisje wordt”, “Zou dit een hint zijn?”, “Misschien krijgt ze een meisje!”, klinkt het enthousiast in de reacties.

